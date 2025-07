Oficial, de 30M a 0 euros, el Barça ha fichado al mejor lateral, adiós Denzel Dumfries

Denzel Dumfries, carrilero neerlandés de 29 años del Inter de Milán, no fichará por el Barça y, por ende, no será culer durante la próxima temporada oficial que está por venir. Así lo ha decidido el Barça, que llevaba unos cuantos meses siguiendo de cerca a Denzel Dumfries, lateral muy polivalente que cuesta 25 millones y que juega en el Inter italiano. Denzel Dumfries gustaba mucho, sobre todo a Flick, pero Joan Laporta tiene una alternativa mejor: de costar 30M€ a poder llegar gratis, tampoco es Jofre Torrents, jugador del filial culer.

Son muchas las voces dentro del Barça que aseguraban que Denzel Dumfries era una opción para el club, pero el neerlandés ha quedado descartado o, mejor dicho, superado. ¿El motivo? El Barça tiene a otro lateral ya fichado en la recámara: más barato y, sobre todo, más adaptado al estilo de juego que quiere plantear el alemán Hansi Flick. Denzel Dumfries gustaba, al igual que también gusta Jofre Torrents, pero ninguno de los dos formará parte del Barça que viene: Joan Laporta cierra otro fichaje para ahora.

Denzel Dumfries era uno de los favoritos para fichar por el Barça, que ya tiene atados a Joan García, Roony Bardghji y Marcus Rashford, pero su fichaje no se cerrará. El Barça estudió el fichaje de Dumfries, sobre todo porque su cláusula actual es de 25 millones de euros, pero finalmente ha descartado su llegada, pues tiene una alternativa mejor. A pesar de que Denzel Dumfries no fichará y que Jofre Torrents todavía no será importante, Hansi Flick sí que ha querido fichar para reforzar los laterales: todo cerrado y confirmado.

Oficial, de 30M a 0 euros, el Barça ha fichado al mejor, adiós Denzel Dumfries

El Barça considera que, tras cerrar el fichaje de Rashford, está completando un buen mercado de fichajes, pero Hansi Flick sabe que solo falta la guinda del pastel. Su sueño es contar con un lateral y, según ha avanzado el 'Diario SPORT', dicho sueño se cumplirá antes de que finalice el presente mercado de fichajes estival. Denzel Dumfries era una de las principales opciones, pero el Barça ahora ha declinado su fichaje, pues considera que tiene una opción mejor, pero sobre todo más barata.

Cabe destacar que ni Joan García ni Marcus Rashford han sido inscritos, por lo que un fichaje como el de Denzel Dumfries no tiene ni sentido ni cabida en el Barça. Es, por todo esto, que el Barça está buscando fórmulas para reforzar su plantilla sin gastar ahora: una de estas ya la ha encontrado y ya trabaja para cerrarla en Alemania.

Joan Laporta viaja a Leverkusen: adiós Denzel Dumfries, tampoco es el turno de Jofre Torrents

El Barça ya trabaja para convencer al Bayer Leverkusen, club que tiene los derechos del español Alejandro Grimaldo, lateral que gusta mucho en el club. Ni Denzel Dumfries ni tampoco Jofre Torrents: el gran elegido es Grimaldo, que tiene un valor de mercado de 30 millones y que llegaría cedido gratis con una opción de compra.

Esta es la variante con la que trabaja el Barça: fichar a Grimaldo gratis y pagar 35 millones de euros durante el próximo mercado de fichajes de verano. Esta fórmula permitiría que Alejandro Grimaldo fuera inscrito, pues el Barça tendría suficiente 'fair play' para computar una nueva inscripción: el Inter no acepta trabajar así con su lateral Denzel Dumfries.

Denzel Dumfries gustaba mucho, incluso más que Alejandro Grimaldo, pero el Inter exige el dinero por adelantado, algo que el Barça no puede hacer ahora mismo: viene Grimaldo.