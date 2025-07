¡Bombazo! Confirman los rumores sobre Vinícius Júnior: 'Sus amigos lo dan por hecho'

El futuro de Vinícius Júnior vuelve a estar en el centro del debate. El brasileño, que hace no tanto era el jugador más determinante del Real Madrid y del mundo, atraviesa el momento más delicado de su carrera. Su rendimiento ha caído de forma preocupante y, como era de esperar, los rumores sobre su salida del club blanco han comenzado a ganar fuerza.

Todo empezó tras el Balón de Oro. Vinícius Júnior soñaba con ganarlo, ya que llegaba a la cita como gran favorito, pero el galardón fue a parar a manos de Rodri. Desde entonces, su nivel ha bajado, ya no se le ve con esa chispa que lo caracterizaba.

En el campo parece más apático, menos involucrado y menos determinante. Y, por si eso no fuera suficiente, su conexión con Kylian Mbappé no termina de funcionar. Ambos son estrellas, pero no se entienden bien sobre el césped, lo que ha generado dudas sobre Vinícius y su renovación.

La renovación de Vinícius Júnior da un giro de 180 grados

Todo ha explotado tras el Mundial de Clubes. El torneo fue un desastre para Vinícius Júnior, quien solo marcó un gol en seis partidos y pasó completamente desapercibido, mientras que otros como Gonzalo García brillaron con luz propia. Esa diferencia de rendimiento ha tenido consecuencias.

La renovación de Vinícius Júnior con el Real Madrid está completamente detenida. Algunas fuentes aseguran que es el propio jugador quien ha frenado las conversaciones, ya que quiere cobrar más. Otras versiones indican que ha sido el club quien ha decidido parar, considerando que su nivel actual no justifica una mejora de contrato.

Ramón Álvarez de Mon confirma los rumores sobre Vinícius Júnior

En este contexto, Arabia Saudí ha vuelto a aparecer. El pasado verano ya intentaron ficharlo con una oferta descomunal, y ahora han vuelto con más fuerza. Según ha revelado el periodista Ramón Álvarez de Mon, la propuesta saudí ronda los 350 millones al Real Madrid y 1.000 millones a Vinícius Júnior en cinco años.

Pero lo más llamativo no es solo la oferta, ya que según Ramón, gente muy cercana a Vinícius ha llegado a dar por hecho su fichaje por Arabia. Personas de su entorno, que conviven con él, creen que tarde o temprano aceptará la propuesta. "Gente del entorno me consta que está por la labor que Vinícius se marche a Arabia, y no hablo de sus agentes, es gente que convive con él".

Todo dependerá de si el Real Madrid decide reactivar la renovación o si Vinícius elige dar un giro radical a su carrera. El futuro del ‘7’ está en el aire. Y ahora mismo, todo es posible.