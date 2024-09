El Barça ya activa la firma y asegura el fichaje del nuevo Marc Bernal: 'Tengo la...'

El Barça, tocado por la baja sensible del mediocampista Marc Bernal, ya trabaja para activar la firma que le permita asegurar la llegada de un nuevo pivote defensivo. Marc Bernal había sido el elegido por Hansi Flick, pero el pivote de Berga, de solo 17 años, se lesionó de gravedad contra el Rayo Vallecano y toca activar otro plan. El Barça, en este sentido, ya confirma la firma que asegura un nuevo fichaje: recuerda a Marc Bernal y llega al primer equipo de Hansi Flick para quedarse muchos años.

Con la grave lesión de Marc Bernal, el Barça trató de acudir al mercado de fichajes para intentar aprovechar las últimas horas, pero no fue posible por la situación económica. Ahora, ya con el mercado cerrado, el Barça se ha puesto las pilas y ha puesto la directa: activa la firma del pivote que debe ser el nuevo Marc Bernal. Hansi Flick ya lo pidió y no llegó a tiempo, pero ahora, con el mercado de fichajes ya cerrado, el DT alemán tendrá el fichaje que tanto pedía durante el verano.

Marc Bernal se quedará sin competir en su primera temporada en LaLiga EA Sports, pero ya sabe que el Barça le esperará y que, por ende, tendrá paciencia con él. Ahora bien, el mismo Marc Bernal ya sabe que el Barça no se quedará parado y que, por consiguiente, busca activar la firma del que será su recambio esta temporada.

Marc Bernal estaba siendo una de las revelaciones del Barça en este inicio de temporada oficial, por su grave lesión ha obligado al Barça activar un fichaje inesperado y sorpresa. Hansi Flick lo tiene más claro que nunca: quiere que el Barça firme a un crack que recuerda mucho a Marc Bernal y que, en principio, está listo para ser titular. No será nada sencillo, pero el Barça intentará dar el sorpasso final antes de que finalice el parón de selecciones de septiembre, que frenará la competición durante 14 días, aproximadamente.

El Barça esperará a Marc Bernal y prueba de ellos es que el club culer no moverá ficha para incorporar a ninguna estrella que esté libre sin equipo. El Barça tuvo una propuesta por parte del entorno del mediocampista francés Adrien Rabiot, pero la rechazó porque prefiere activar la firma de un joven que recuerda y mucho a Bernal. Todo está bastante avanzado y, según ha podido contrastar 'e-Notícies', se podría terminar de perfilar durante este parón de selecciones, donde Flick trabajará para modificar aspectos con los no internacionales.

El mercado de fichajes de verano ya está cerrado, pero eso no implica que el Barça no estudie renovaciones o firmas con futbolistas de la casa que puedan dar el salto. De hecho, el Barça tiene a punto de caramelo una firma que permitiría que Hansi Flick pudiese contar con un nuevo pivote, pero todavía se negocia y no es oficial. El Barça ha querido fichar y tiene mucha fe en poder cerrar dicho fichaje antes del regreso de la competición, fijado para el próximo domingo día 15 ante el Girona FC.

El Barça se despide del español Marc Bernal, pero confirma que moverá ficha antes del regreso a la competición oficial y que lo hará confirmando una gran noticia. Con las salidas de Gündogan y de Lenglet y con la nueva firma con Nike, el Barça tendrá margen salarial para fichar al nuevo Marc Bernal, que firmará con el Barça. Y es que en el Barça consideran que Marc Bernal es un gran futbolista, pero su lesión ha obligado al club culer a cerrar una firma de forma muy urgente.

Marc Bernal cuenta con el apoyo y confianza del Barça, pero también conoce las intenciones de Hansi Flick, quien está contento con la plantilla, pero exige más cambios. El DT alemán ha caído de pie en Can Barça, pero eso no quita que piense que hacen falta más nuevos fichajes, especialmente en la línea del centro del campo.

En este sentido, Hansi Flick ha forzado mucho para que el Barça cierre la firma de Pau Prim, futbolista líder y troncal en la estructura del Barça Atlètic, filial culer. Pau Prim es considerado como uno de los pivotes más prometedores del Barça, pero tiene contrato hasta junio de 2025 y sigue sin renovar. Este es el motivo principal por el que Flick no le ha probado: Pau Prim debe renovar y, por ello, el Barça se ha puesto las pilas para que sea pronto.