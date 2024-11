El Barça toma una decisión, adiós en 2025: oportunidad de oro para Vitor Roque

El Barça ha cometido algunos errores importantes estos últimos años y loas aficionados han sido muy críticos al respecto. Los de la Ciudad Condal están atravesando una fuerte crisis económica y tiene que ir con mucho cuidado con las inversiones. Joan Laporta ha dado algún que otro paso en falso, pero ha conseguido sacar al club de la ruina.

El presidente ha conseguido que la situación financiera sea cada vez mejor y los resultados están empezando a llegar. Hansi Flick, por su parte, también ha sabido sacarle el máximo provecho a su plantilla, pero algunos cracks se han quedado por el camino. Vitor Roque, quien fue una apuesta personal de Deco, no consiguió encajar.

Vitor Roque y su futuro

Vitor Roque tenía que llegar al Barça este verano, pero su fichaje se adelantó a causa de la lesión de Gavi. El mediocentro sufrió una lesión muy grave en la rodilla y ahora, un año después, acaba de regresar tras una larga recuperación. Lamentablemente, el brasileño no pudo aclimatarse al fútbol europeo en el Barça y ha tenido que marcharse.

Xavi Hernández no le dio a Vitor Roque la oportunidad de brillar porque no era de su agrado, que era algo que ya se sabía. De hecho, los rumores de que Tigrinho era una apuesta personal de Deco se acabaron confirmando. El portugués no tuvo en cuenta la opinión del entrenador y el delantero acabó pagando los platos rotos.

Aunque los aficionados reclamaban que se le diera una oportunidad, Vitor Roque vio la mayoría de los encuentros desde el banquillo. El joven de 19 años se ha marchado en calidad de cedido hasta 2025 al Real Betis Balompié. En principio, el '9' regresará al Barça en 2 años, pero hará falta que Laporta ejecute su plan.

El Barça decide, Vitor Roque vuelve

El Barça no puede permitirse tener a jugadores que no necesite: el Fair Play financiero aprieta y Flick quiere poder contar con toda su plantilla. Por esta misma razón, Vitor Roque ya sabe que volverá al Barça en 2025, pues Laporta ha decidido activar 2 ventas que abren la puerta a su regreso. En concreto, Ferran Torres y Ansu Fati no tienen sitio para 2025, por lo que Tigrinho podría volver.

Ferran Torres no ha mostrado un buen nivel en el Barça y los hinchas están cada vez más crispados. Paralelamente, Ansu Fati también ha aparecido como una posible salida, pero es cuestión de tiempo que recupere su buen nivel. Aunque no podemos confirmar nada antes de que suceda, es posible que Vitor Roque regrese si hay alguna salida.