El Barça gana y Hansi Flick lo celebra con un fichaje: será mejor que Frenkie de Jong

Tras un empate poco esperado en Balaídos, el Barça ha encarado el partido de hoy como un reto. Los culés querían demostrar que la ausencia de Lamine Yamal no condiciona por completo el resultado. Además, hoy era un partido clave para seguir acumulando buenas sensaciones en la Champions League y Hansi Flick no aceptaba que sus futbolistas no diesen lo mejor de ellos mismos.

El alemán ha seguido apostando por Gerard Martín pese a su mal partido contra el Celta de Vigo y ha habido más de una sorpresa. Frenkie de Jong, por ejemplo, no ha tenido protagonismo en el día de hoy y ya fue muy criticado contra los gallegos. Viendo que no ha vuelto de la lesión de la mejor forma y que hoy no ha sido necesario, Flick podría traer dentro de poco a su sustituto.

El partido del Barça de Hansi Flick contra el Brest

El Barça ha empezado presionando de una forma asfixiante y Robert Lewandowski no ha tardado en sumar un gol al marcador. En el minuto 10, el polaco ha convertido el penalti que le habían hecho a él tras un centro exquisito de Pedri. El portero del Brest no ha tomado una buena decisión y se ha abalanzado sobre el ariete del Barça en una mala salida.

Robert Lewandowski ha anotado su gol número 100 en Champions League; un logro más que relevante. La primera parte ha finalizado sin demasiado peligro para el Barça; los catalanes han estado cómodos y, menos en una ocasión del Brest, han dominado el juego. De todos modos, hay que destacar que ha faltado cierto orden en el juego y la conexión entre el centro del campo y la delantera era bastante mejorable.

En la segunda parte, el Barça de Hansi Flick ha empezado un poco dormido y el Brest ha tenido una buena ocasión, pero ha sido anulada por fuera de juego. En el minuto 66, Dani Olmo ha sumado el segundo tanto con una jugada personal magnífica y una asistencia de Gerard Martín. Desde ese momento, los de la Ciudad Condal han sido muy superiores y Lewandowski ha metido el tercero en el tiempo añadido.

El sustituto de Frenkie de Jong

Frenkie de Jong ha sido uno de los futbolistas más criticados estos últimos meses. En verano ya no dio señales de vida y ha estado mucho tiempo en silencio, sin pronunciarse. Los aficionados enfurecieron y no entendieron por qué su mediocentro no comunicaba.

Además, sabiendo que tiene contrato hasta y que no parece que quiera renovar, Hansi Flick podría traer dentro de poco a Kimmich. El pivote del Bayern de Múnich queda libre en 2025 y tiene buena relación con el técnico del Barça. Si Frenkie de Jong sigue jugando con su club, es probable que sus días en la Ciudad Condal se reduzcan notablemente.