La llegada de Arne Slot al banquillo del Liverpool ha traído consigo un aire renovado al club, que había atravesado una etapa complicada tras la inesperada salida de Jürgen Klopp. Con su estilo de juego atractivo y un enfoque fresco, Slot ha logrado revitalizar al equipo. Actualmente los reds marchan segundos en la Premier League, cosechando una serie de resultados positivos que han devuelto la sonrisa a la afición.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el Liverpool, pues su gran estrella, Mohamed Salah, está muy cerca de irse. Con un contrato que finaliza en 2025 y sin señales de renovar próximamente, la posibilidad de que Salah abandone Anfield al final de la temporada es una posibilidad más que real.

En este contexto, el Liverpool ha comenzado a buscar alternativas en el mercado de fichajes. El vacío de Mohamed Salah es imposible de cubrir, pero para intentarlo se ha fijado en el Barça. En concreto, Arne Slot ha llamado a Joan Laporta para preguntar por el traspaso de Raphinha, la gran revelación culé.

Arne Slot se lo dice a Joan Laporta: "Vengo a por el fichaje de Raphinha"

Raphinha ha estado en el punto de mira de varios clubes desde su aterrizaje en el Barça, pero su genial rendimiento bajo la dirección de Hansi Flick ha frenado su salida. Ya suma 10 goles y 9 asistencias, por lo que Arne Slot ha decidido que debe ser el recambio natural de Mohamed Salah.

No obstante, Joan Laporta está al tanto de esta intención y no tiene planes de vender a Raphinha. Desde que Flick asumió el cargo, el '11' se ha destapado como un jugador clave, mostrando un nivel de juego que lo ha convertido en un activo invaluable para el equipo. Laporta ha manifestado claramente que Raphinha no está en venta, a pesar de que el club había considerado su salida en el pasado.

Joan Laporta responde a Arne Slot

"Raphinha no se mueve", ha sido la respuesta firme de Joan Laporta ante las posibles negociaciones con el Liverpool. La decisión de mantener al brasileño se basa en su reciente desempeño y en la importancia que tiene en los planes de futuro del Barça. La visión de Laporta es clara: con Raphinha, el equipo tiene un jugador capaz de marcar la diferencia, y no está dispuesto a dejarlo escapar.

Así, Arne Slot deberá buscar otras opciones para fortalecer su plantilla, ya que el Barça no está dispuesto a negociar por un jugador que ha demostrado ser crucial en su resurgimiento. La continuidad de Raphinha es, sin duda, una buena noticia para los aficionados culés, que ven en él a una de las piezas clave para el éxito del proyecto de Flick.