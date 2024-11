Frenkie de Jong ha tenido un camino lleno de altibajos desde su llegada al FC Barcelona. Tras desembarcar del Ajax en 2019 por la impresionante suma de 86 millones de euros, se esperaba que se convirtiera en el faro del centro del campo culé. Sin embargo, después de seis temporadas, su rendimiento ha estado lejos de las expectativas, relegándolo en gran medida al banquillo.

En la actualidad, Marc Casadó y Pedri son los que ocupan los puestos titulares, dejando a Frenkie de Jong en una situación incómoda. A pesar de su indudable talento, su papel en el equipo ha disminuido, lo que ha generado rumores sobre su posible salida del club. Además, sigue sin renovar su contrato y ha dejado claro que no tiene intención de ajustar su salario a las realidades económicas del Barça, prefiriendo esperar hasta 2026 para marcharse gratis.

Arrepentido de hacer caso a Flick, ahora pide salir: más minutos para Frenkie de Jong

Mientras Frenkie de Jong trata de encontrar su sitio en los planes del Barça, Flick no ha cumplido su promesa con Pablo Torre. El cántabro, que se quedó en el club bajo la promesa de que tendría minutos, no juega todo lo que esperaba y no descarta salir. Su objetivo es triunfar con la camiseta culé, pero viendo que no tiene oportunidades y que De Jong está de vuelta está valorando opciones.

A pesar del buen rendimiento de Pablo Torre cuando le ha tocado jugar, la realidad es que su tiempo en el campo ha sido limitado. Flick, quien frenó su salida al Girona en el último momento, no ha logrado cumplir su promesa, lo que ha dejado al joven mediocampista frustrado. Esto ha llevado a Pablo Torre a considerar seriamente su salida en enero, ya que su deseo es acumular minutos en el verde.

Si Pablo Torre se va, Frenkie de Jong sale beneficiado

Si Pablo Torre decide salir del Barça, podría abrir un espacio a Frenkie de Jong, permitiéndole ganar más minutos y recuperar su forma y confianza. Con menos competencia en la medular, el neerlandés podría encontrar la oportunidad que necesita para brillar nuevamente.

La situación es compleja y se presenta como un dilema para Frenkie de Jong. La presión por demostrar su valía aumentará si Pablo Torre decide marcharse, y podría ser la clave para que recupere el protagonismo que alguna vez tuvo en el FC Barcelona. ¿Podrá De Jong aprovechar la oportunidad y reavivar su carrera en el Barça?