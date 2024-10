La aparición de Marc Bernal en los primeros partidos de la temporada ha sido una de las sorpresas más gratas para el FC Barcelona. El joven centrocampista, que destacó durante la pretemporada, impresionó tanto a Hansi Flick que el técnico alemán no dudó en darle las llaves del centro del campo desde el inicio.

Marc Bernal mostró personalidad, visión de juego y una madurez sorprendente para su edad, convirtiéndose en una pieza clave del esquema de Hansi Flick. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado. Durante al partido ante el Rayo sufrió una grave lesión que lo dejará fuera de los terrenos de juego por lo que resta de temporada.

A pesar del duro golpe, Marc Bernal ya piensa en su regreso. El canterano ha prometido estar disponible para la temporada 2025, con la intención de recuperar su lugar en el equipo. Y lo cierto es que su futuro en el Barça se presenta esperanzador, ya que Andreas Christensen y su gran apoyo en el vestuario culé podrían irse antes de tiempo.

Marc Bernal acepta el favor: Andreas Christensen pacta salir del Barça con su amigo

Hace algunos meses, todos los jugadores del Barça fueron preguntados por los compañeros con los que tenían más afinidad. En el caso de Andreas Christensen, su respuesta fue muy clara y señaló sin dudar a Frenkie de Jong como su gran apoyo. Una afirmación que podría afectar a su futuro en el club, pues ambos terminan contrato en 2026 y su situación es muy parecida.

El caso de Andreas Christensen es especialmente relevante para el futuro de Marc Bernal, pues últimamente ocupaba la que será su posición. Sin embargo, pese a que el danés tiene contrato hasta 2026, el club podría estar considerando forzar su salida antes de que termine su vínculo para evitar que se marche gratis. Un escenario similar al que vive Frenkie de Jong, que también necesita renovar su acuerdo para poder seguir en el Barça.

Andreas Christensen y Frenkie de Jong deben decidir

Este posible adiós de Andreas Christensen no es un caso aislado. Frenkie de Jong, otro jugador clave en el equipo, también tiene contrato hasta 2026 y, al igual que el danés, no parece estar interesado en renovar su vínculo con el club. El Barça sabe que no puede dejar que se marchen sin recibir una compensación económica, podría optar por venderlos antes de que finalicen sus contratos.

La decisión de Andreas Christensen y Frenkie de Jong será crucial para el futuro de Marc Bernal en el Barça. Si deciden marcharse o el club opta por su salida, el canterano podría tener un papel aún más importante en el equipo de Hansi Flick.

Con su talento y determinación, Marc Bernal podría consolidarse en la medular culé. La temporada 2025 será decisiva tanto para el joven talento como para el futuro del Barça. Eso sí, Andreas Christensen y Frenkie de Jong tienen la última palabra, ya que si renuevan aumentarán la competencia de cara al curso que viene.