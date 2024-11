Ancelotti no le quiso ni ver y el Barça cierra su fichaje: 'Mejor que Toni Kroos...'

Toni Kroos ya está retirado y, por ende, no forma parte del Madrid de Carlo Ancelotti, pero resulta evidente que su figura seguía siendo imprescindible y que es una baja sensible. Además, por si no fuera suficiente, el Real Madrid y Carlo Ancelotti ya saben que han dejado escapar una gran oportunidad y que, por consiguiente, el Barça la ha aprovechado. Y es que el Barça, que sigue buscando cerrar la llegada de nuevos mediocampistas, se ha llevado al futuro Toni Kroos, que fue rechazado por Ancelotti hace no muchos meses.

El Barça quiere y desea mejorar su centro del campo y sabe que no hay mejor forma de hacerlo que incorporando a una figura del nivel de Toni Kroos, ya retirado. Actualmente todavía no tiene el nivel de Toni Kroos, pero fuentes del Barça confirman a 'e-Notícies' que el último fichaje del club, ya cerrado, llegará a ser mejor que el alemán. El Real Madrid y Carlo Ancelotti ya se llevan las manos a la cabeza: rechazaron al relevo de Toni Kroos y ahora se enteran de que fichará por el Barça próximamente.

Hansi Flick y Joan Laporta llevan semanas estudiando el mercado de fichajes y coinciden en que hay que aprovechar una gran oportunidad: Ancelotti no lo quiso y el Barça le fichará. Hablamos de un mediocampista polivalente algo parecido a Toni Kroos y que, salvo giro radical, será inscrito con el Barça durante este próximo mercado de fichajes de invierno. El Barça no esperaba fichar, pero se lleva a un descarte de Ancelotti, quien ya lamenta haber dejado escapar un perfil necesario.

El nuevo Toni Kroos elige venir al Barça, el Real Madrid le rechazó y gusta mucho a Hansi Flick: "Listo para debutar contra el Celta..."

El Barça cerró el pasado mercado de fichajes de verano con sensaciones agridulces y es, por este mismo motivo, que ya estudia el mercado de invierno para fichar talento y carácter. Joan Laporta ha quedado satisfecho con la plantilla y, sobre todo, con el fichaje de Hansi Flick, pero quiere cerrar la llegada de un centrocampista que recuerda mucho a Toni Kroos. El Real Madrid echa mucho de menos a Toni Kroos y el Barça, por su parte, estudia el mercado de fichajes para poder reforzar su medular, afectada por las bajas.

Toni Kroos es el ejemplo perfecto de lo que busca el Barça de Hansi Flick y de Joan Laporta: un pivote con carácter, ambición y con un gran dominio del balón. Con la grave lesión de Marc Bernal, el Barça se quiso poner las pilas, pero no tuvo tiempo de fichar antes del cierre del mercado de fichajes estival. Ahora la opción del Barça está bien clara: acudir al mercado de fichajes de invierno para cerrar la llegada del nuevo Toni Kroos, que fue descartado no hace tanto por Ancelotti.

Ancelotti y el Real Madrid, por su parte, ya lamentan la jugada, pues las lesiones están dejando al cuadro blanco muy tocado. Ancelotti no confiaba en el nuevo Toni Kroos, pero el Barça sí lo ha hecho y ha confirmado el fichaje, que podría debutar este mismo sábado contra el Celta de Vigo. Hansi Flick ha quedado muy satisfecho con el trabajo del Barça: golea al Real Madrid en los despachos y deja a cuadros a Carlo Ancelotti.

Ancelotti no le quiso ni ver y el Barça cierra su fichaje: 'Mejor que Toni Kroos...'

Toni Kroos es un referente en LaLiga EA Sports y también a nivel europeo y, ahora, el Barça busca fichar a un pivote que, salvando las distancia, se asimila al alemán. Joan Laporta quiso acudir al mercado de fichajes de verano antes de su cierre, pero la situación económica no lo permitió y, por ende, tocaba planificar el mercado de fichajes invernal. En él se han topado con el nuevo Toni Kroos quien, según ha podido saber 'e-Notícies', ya tendría un acuerdo verbal con el Barça para probarse desde ya con Hansi Flick.

Toni Kroos está siendo uno de los hombres más buscados en estas semanas, pues el Madrid le echa de menos y el Barça quiere hacerse con una figura de su calibre. Joan Laporta sigue pendiente de la evolución del mercado y, al parecer, ya sacará rédito para fichar a uno de los descartes de Carlo Ancelotti, entrenador blanco que está muy cuestionado.

¿Quién es el nuevo Toni Kroos que el Barça le ha 'robado' al Real Madrid? Pues hacemos referencia a Baba Kourouma, jugador de 15 años del Juvenil B del Barça. Kourouma es el hermano de Ilaix Moriba, ahora en el Celta de Vigo, y se espera que próximamente suba al primer equipo para empezar a trabajar con el alemán Hansi Flick. Ancelotti no lo quiso y el Barça le dará la oportunidad cerrando su fichaje ya: el jugador total de la Masia lo tiene todo para ser el nuevo Toni Kroos.