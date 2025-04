Álex Baena pone una condición para firmar con el Barça: Fermín López pide lo mismo

Se acerca el mercado estival de fichajes y Álex Baena, jugador del Villarreal, será muy probablemente uno de los futbolistas que ocupará más portadas. El talentoso centrocampista está en la agenda del FC Barcelona desde antes de la llegada de Hansi Flick. Tanto Laporta como Deco son unos enamorados del estilo de juego del andaluz, y consideran que encajaría perfectamente con el ADN Barça.

Álex Baena aportaría, sin duda, calidad a la hora de distribuir el juego y llegada desde segunda línea, pero también sería clave para las jugadas de estrategia a balón parado. Solo hace falta recordar que Baena fue, la pasada temporada, el máximo asistente de las cinco grandes ligas. Con solo 23 años, el '16' del Villarreal está llamando la atención y el Barça, entre otros, no le quita el ojo de encima.

Manchester City, Bayern Leverkusen y Atlético de Madrid son los otros grandes interesados en el futbolista del Villarreal. El Barça partiría con cierta ventaja, teniendo en cuenta que Baena siempre ha mostrado su deseo de jugar en el conjunto culé. Ahora bien, Álex Baena, consciente de la gran competencia en la medular del Barça, ha puesto una condición para jugar en el Camp Nou.

La condición de Álex Baena para fichar por el Barça

La dirección deportiva culé está interesada en incorporar a Álex Baena, al que consideran el recambio ideal de Pedri. En la plantilla no hay otro jugador capacitado para asumir el rol del tinerfeño y ya ha quedado claro que cuando no está, el equipo lo nota y se resiente. Por fortuna, el '8' ha gozado de una gran regularidad esta temporada y no ha sido víctima de las lesiones como en años anteriores.

Sin embargo, Deco y Flick coinciden en la importancia de tener a otro jugador en la plantilla que pueda asumir el rol de Pedri. Álex Baena es el futbolista preferido, pues está completando de nuevo una campaña excelente como lo hizo en la anterior. Además, Baena estaría por la labor de aterrizar en el Camp Nou, pero su condición es clara: si sale del Villarreal, es para ser titular.

Álex Baena coincide con su amigo Fermín López

El internacional español ya ha declarado, en más de una ocasión, que estaría encantado de jugar en el Barça. Es por eso que el club catalán es el equipo mejor posicionado, pero el crack del Villarreal solo firmará si le aseguran un puesto relevante, algo que parece complicado ahora mismo. Su petición coincide con la de su gran amigo, Fermín López, con el que coincidió en los Juegos Olímpicos de París 2024: ambos quieren ser titulares, pero no caben todos.

La gran calidad en la medular del Barça complica las cosas para la llegada de Baena teniendo en cuenta que difícilmente podrán garantizarle la titularidad. Álex Baena es consciente que tiene otras grandes ofertas encima la mesa donde apuestan claramente por él. Su cláusula de 60 millones, aunque no exagerada, puede ser otro obstáculo que dificulte su fichaje por el FC Barcelona.