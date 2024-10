Los 5 fichajes de Jorge Mendes en el FC Barcelona pasan a ser 6: 'Sabe...'

Jorge Mendes, el influyente agente de futbolistas, se encarga de la representación y asesoramiento de varios jóvenes talentos del Barça como Lamine Yamal o Ansu Fati, entre otros. La influencia del representante portugués es cada vez más importante en Can Barça. En el primer equipo ya controla el futuro de la estrella Lamine Yamal y se encarga de aconsejar a Alejandro Balde y Ansu Fati.

En el femenino, Gestifute, su agencia de representación, se asoció con WOM que gestiona la carrera de Aitana Bonmatí. Entre sus jóvenes promesas también se encuentra Guille Fernández que es un habitual en los entrenamientos de Hansi Flick. Y ahora, Jorge Mendes ha expandido sus tentáculos en una nueva joven promesa del equipo sub-13 de La Masía.

Estamos hablando de Adam Qaroual de 12 años, un chico nacido en Alemania, pero de origen marroquí y con un talento fuera de lo normal. El delantero del Sub 13 del Barça deslumbró en la victoria contra el Gavà por 4-0 con una serie de acciones de virtuoso. Dichas acciones se convirtieron en virales en las redes sociales.

La historia de Adam Qaroual, el último gran fichaje de Jorge Mendes

Adam Qaroual es un chico nacido en Monchengladbach, en Alemania jugó en el Borussia, pero entre 2019 y 2021 se enroló en el PSV Eindhoven. Los 88 km de distancia entre la ciudad alemana y Eindhoven le permitían entrenar y jugar en los Países Bajos pese vivir en Alemania. El pasado verano, su familia se desplazó a vivir a Barcelona por motivos personales y el Barça recibió imágenes de su juego.

Los técnicos del Barça quedaron gratamente sorprendidos y se invitó a Adam Qaroual a entrenar en la Ciudad deportiva del club: su extraordinario nivel técnico convenció y se decidió ficharlo. Su progresión ha sido positiva, teniendo en cuenta que su estilo de juego era muy anárquico, buscando siempre el regate y los detalles virtuosos. Adam ha ido entendiendo que tiene que jugar en equipo, y poco a poco, va entendiendo el concepto, pero es evidente que es un talento diferencial y Jorge Mendes lo sabe.

Por eso, sin pensarlo, Jorge Mendes se ha lanzado a por su sexta gran joya en el FC Barcelona. Tras Lamine Yamal, Alejandro Balde, Ansu Fati, Guille Fernández y Aitana Bonmatí, ahora le toca a Adam Qaroual. Eso sí, la edad tendrá un papel fundamental en la operación.

Jorge Mendes acierta: "Sabe que será un crack"

Jorge Mendes ha sido visto con Adam Qaroual en la cuenta de Instagram del joven jugador del Barça. El chico ha agradecido el detalle del representante portugués de regalarle una camiseta de Cristiano de la selección portuguesa. Según el diario luso A Bola, Adam Qaroual ya ha firmado su primer contrato de representación con Jorge Mendes, que sabe que Adam apunta a ser todo un crack mundial.

Sin embargo, la FIFA no permite la representación de jugadores de dicha edad, en España es a partir de los 16 años. Aunque Jorge Mendes no ha confirmado ni desmentido el tema de la firma del contrato, lo que sí es evidente es que el contacto con Adam existe. La reglamentación de la FIFA está destinada a proteger a los menores, aunque no siempre se cumplen sus normas en el mundo del fútbol.