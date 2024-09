Siguen las lluvias y llega la primera nevada importante de la temporada en España

Ya es 9 de septiembre y, a diferencia del año pasado, observamos la llegada de borrascas que permiten la entrada de masas de aire más frías. Como adelantamos hace ya unos meses, esto irá ocurriendo debido al fenómeno de ‘La Niña’, lo cual es una buena noticia para este próximo invierno.

Así es como ahora tendremos que afrontar esta mitad de mes, con la llegada de borrascas que permitirán la llegada de precipitaciones a zonas del norte y este peninsular, así como con variaciones en los mercurios.

Jorge Rey - Asoma el otoño

¿Dónde lloverá esta semana del 9 al 15 de septiembre?

Como podemos contemplar, las precipitaciones esta semana no serán muy importantes. A excepción de las áreas del Cantábrico y sitios muy concretos del Levante, como la costa de Barcelona y Gerona.

Estas lluvias harán acto de presencia a partir del miércoles con la llegada de un frente por el norte. Estas precipitaciones serán las más relevantes durante la jornada del propio miércoles y primeras horas del jueves.

Al mismo tiempo, esperamos una posibilidad no muy alta de ver nevar algunos copos en Picos de Europa. No obstante, en los Pirineos esperamos nevadas que puedan ser vistas a 2.000 metros de altitud perfectamente, aunque no se descarta poder ver nevar ya a 1.500 metros. Las acumulaciones podrán llegar a ser de hasta 5 cm, pero sin mucha intensidad.

¿Una semana sin calor ya?

Desde el miércoles hasta el viernes esperamos valores algo fríos en el norte, frescos en áreas del centro y agradables en el sur. Sin embargo, el resto de días hablamos de máximas agradables, incluso de cierto calor en el Valle del Guadalquivir, con máximas que aún podrán llegar a los 34 en Sevilla.

Avance

La semana que viene, del 16 al 22 de septiembre, se espera la presencia de las bajas presiones. Pero ahora no hablamos tanto de la llegada de lluvias o tormentas, que también se esperan algunas, sino de masas de aire frío que empiezan a provocar los primeros bajones importantes en las temperaturas.

Además, cabe añadir como durante la próxima semana seguiremos viendo nevar en Pirineos, adentrándonos poco a poco en la temporada de nieve 2024/25.

También cabe destacar un dato, y es que en Extremadura y oeste de Andalucía no se notará tanto este descenso de los mercurios. Así vemos como a esas zonas de España las cuesta más adentrarse en el otoño.

Como siempre, gracias. Hasta dentro de siete días ¡Feliz semana!