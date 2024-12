Ni frío, ni nieve: Roberto Brasero alerta de otro fenómeno y hace saltar las alarmas

Roberto Brasero ha avisado de lo que afectará a nuestro país en las próximas horas. No se trata del frío extremo, aunque es cierto que el fresco ha ido a más en las últimas horas, ni tampoco de las lluvias. Hablamos del viento, que soplará con rachas fuertes o muy fuertes en algunas regiones, ha avisado el meteorólogo.

De momento, este miércoles se espera que el frente que ha traído algunas lluvias en las últimas horas se vaya retirando poco a poco. De todas formas, se podrían producir algunas lluvias débiles en el este peninsular y en el norte de Baleares, hasta media mañana.

También podrían aparecer algunas precipitaciones dispersas en el Cantábrico y en puntos del centro, con nieve en los Pirineos a partir de los 1.200 metros. En Canarias, los cielos estarán mayormente nubosos, con precipitaciones en las islas de mayor relieve, principalmente en el norte.

Roberto Brasero avisa de lo que pasará este miércoles

Lo que sí se espera es un aumento considerable en la intensidad del viento, que soplará con fuerza en varias zonas del país. Roberto Brasero ha señalado que el Ampurdán y las islas Baleares serán las zonas más castigadas. Mientras tanto, en el Estrecho, el viento del poniente se hará sentir, y en Canarias, se activarán avisos por viento en El Hierro, La Palma y el norte de Tenerife.

Además, el miércoles ha amanecido con nieblas matinales en Galicia, las mesetas y el sur de Andalucía. En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso en el sur y el este de España, aunque en el oeste comenzarán a recuperarse. En León y Jaén se alcanzarán los 15º C, en Madrid y Huesca los 14º C, y en Alicante seguirán alcanzando los 23º C.

Días de calma tensa, a la espera del gran cambio

De cara a los próximos días, el jueves y viernes la temperatura experimentará una leve subida, pero el sábado se frenará. A partir del domingo, una borrasca que se desarrollará sobre Europa se desplazará hacia el Mediterráneo occidental. Este sistema, combinado con un anticiclón sobre el Atlántico, provocará la llegada de un flujo polar continental por el norte peninsular.

Como consecuencia, las temperaturas se desplomarán hasta 5 grados en la mitad norte a partir del domingo. Una bajada que se extenderá el lunes al centro y este de España. En el sur, el descenso será más moderado, y las islas Canarias quedarán al margen.

La llegada del aire polar también traerá consigo nevadas hacia finales del puente. El sábado se prevé que haya precipitaciones en Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico y los Pirineos. Las nevadas comenzarán a descender en las montañas del norte a partir de los 1000-1200 metros.

El domingo y lunes, las lluvias se irán extendiendo por más zonas del norte y Baleares, alcanzando incluso el sureste. Las nevadas se intensificarán en los sistemas montañosos, especialmente en la cara norte de la Cantábrica y los Pirineos.