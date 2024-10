Francesc Mauri se frota las manos: la alegría que se ha llevado en las últimas horas

Francesc Mauri es uno de los meteorólogos más felices cuando llueve. Pero no porque sea un apasionado del agua, que no lo sabemos. Si no porque está realmente preocupado por la sequía que azota a Cataluña desde hace meses.

Las fotografías de pantanos casi vacíos, de ríos secos y de bosques sin vida, preocupan al experto más popular de TV3. Ahora bien, las lluvias de los últimos días le han dado una alegría. El mismo Francesc Mauri ha compartido en sus redes sociales una noticia que hacía tiempo que esperaba dar.

En las últimas horas, ha llovido mucho y muy bien en Cataluña. Por ende, los niveles de algunos pantanos de las cuencas hidrológicas más afectadas han subido. Las cifras, comartidas por Francesc Mauri, no son como para relajarse, pero sí para reconocer que algún bien ha hecho la lluvia caída.

Francesc Mauri repasa cómo están los pantanos después de las lluvias

Francesc Mauri ha asegurado que las cuencas "más remojadas" el fin de semana y los últimos meses "responden". Eso significa que ha habido una variación de los niveles y que el agua le ha dado una tregua a la falta de agua. Concretamente, pantanos como el Darnius-Boadella ha pasado del 16 al 17% de su capacidad.

"Falta mucho", advierte Francesc Mauri, pero admite que es un "inicio esperanzador". Asimismo, si la tendencia de precipitaciones sigue como ahora, "dará más frutos". Así que todavía se necesita más, pero lo que ha caído empieza a dar resultados.

Lo mismo ha pasado en algunos de los pantanos de la demarcación de Tarragona más afectados por la sequía. En Siurana y Riudecanyes han subido entre un 0,5 y un punto. Es insuficiente para Francesc Mauri, pero celebra que la tendencia vaya al alza.

Atento a la evolución de las lluvias

Jofre Janué ya informó este lunes de que el martes serviría de una especie de pausa para las lluvias en Cataluña. Después de un fin de semana intenso, se tendría un respiro y se podrían dejar los paraguas en casa. No en toda la región ni durante todo el día, pero sí que la tendencia sería otra mucho más tranquila.

Aun así, el miércoles volverán las lluvias como parte de una traca final. Por lo que Francesc Mauri seguirá atento a la cantidad de agua que caiga en puntos donde más se necesita. Muchos esperan que no llueva para la Castañada, pero el meteorólogo admite que la lluvia siempre será bienvenida.