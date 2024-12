Diez cosas que tienes en casa y por las que te darán dinero rápido si las reciclas hoy

Se acerca la Navidad y, con ella, los gastos comienzan a acumularse. Regalos, cenas y celebraciones que se reflejan en el saldo de la tarjeta. Y justo cuando parece que el bolsillo comienza a resfriarse, ¿qué tal si te digo que puedes ganar algo de dinero reciclando cosas que ya tienes? Con solo un poco de organización, puedes convertir tus residuos en una fuente de ingresos extra. Aquí te presentamos 10 cosas comunes que puedes reciclar para obtener dinero.

Diez cosas para reciclar y ganar un poco de dinero

1. Frascos de vidrio

El vidrio es uno de los materiales más reciclados, y si tienes frascos o botellas vacías en casa, puedes ganar algo por ellos. Aunque muchas veces terminamos tirándolos al contenedor común, algunas empresas compran vidrio para darle una nueva vida. Este esfuerzo puede sumarte algo de dinero extra y ayudar a reducir el impacto ambiental.

2. Ropa usada

Si tienes ropa que ya no usas, ¿por qué no aprovecharla? Puedes venderla en aplicaciones como Vinted o Wallapop. Muchas tiendas de segunda mano también compran ropa en buen estado. No solo es una forma de ganar dinero, sino también de liberar espacio en tu armario y contribuir al reciclaje textil.

3. Aceite de cocina usado

El aceite de cocina usado no es solo un residuo más. Se puede transformar en biodiesel, jabones ecológicos y otros productos. Varias empresas compran este tipo de aceite, y te pagan entre 0,30 €/litro y 0,40 €/litro. Busca empresas en tu localidad como AVSbiodiesel o Recogida de Aceites Usados para vender tu aceite usado.

4. Móviles viejos

Tu móvil viejo puede ser una fuente de dinero extra. En España hay más teléfonos móviles que personas, y muchos de esos dispositivos se acumulan en los cajones. Puedes venderlos completos o por piezas en plataformas como Phone House, Cash Converters o Zonzoo. Si no lo usas, ¡puede ser el momento de venderlo!

5. Cartuchos de tinta vacíos

Los cartuchos de tinta vacíos no solo se deben reciclar, sino que también pueden generarte ingresos. Empresas como Cynkle o BTR Sostenible compran cartuchos de impresora. Dependiendo del modelo, te pueden pagar entre 9 y 12 euros por cada cartucho.

6. Chatarra metálica

Si tienes metales como cobre, aluminio o acero, ¡recíclalos! La chatarra metálica tiene un alto valor en el mercado. Puedes venderla a empresas de reciclaje o en chatarrerías cercanas. El cobre de calidad puede pagarse hasta 7,50 €/kg, mientras que el aluminio puede alcanzarte 1 €/kg.

7. Corchos de vino

Aunque en España no es una práctica común, los corchos de vino se pueden reciclar para hacer productos como aislantes o materiales artesanales. Si tienes una buena cantidad, puedes venderlos en portales como eBay o Milanuncios. Aunque no te hará rico, ¡es un buen ingreso extra!

8. Tapones de botella

Aunque no es el residuo más rentable, los tapones de botella tienen un valor. Si los recoges y los llevas a un centro de reciclaje, te pagarán una pequeña cantidad. El precio por tonelada varía entre 120 y 180 €, pero el truco está en recolectarlos en grandes cantidades.

9. Baterías usadas

Las baterías, especialmente las de coches, tienen un valor considerable. Puedes venderlas en desguaces, talleres mecánicos o empresas de reciclaje. Las de mayor amperaje se pagan mejor, alcanzando hasta 15 euros por unidad dependiendo del tamaño.

10. Cajas de cartón usadas

Si tienes cajas de cartón de mudanzas o compras online, puedes venderlas para que otras personas las reutilicen. Empresas como Cajas y envíos las compran. También puedes ofrecerlas en plataformas de segunda mano como Wallapop. Solo asegúrate de que estén en buen estado.

Cómo empezar a reciclar ya

No hace falta mucho para empezar a reciclar y ganar dinero. Solo debes organizar los objetos que tienes, limpiarlos si es necesario y llevarlos a los centros de reciclaje o empresas que los compren. Además, puedes usar aplicaciones como Recicla y Suma, que te premian por cada acción de reciclaje.