Ya está confirmado: este es el día en el que volverá la nieve y el frío a Cataluña

La nieve parece haberse pedido un descanso en Cataluña. Después de unos días de grandes nevadas en los Pirineos, el tiempo se ha vuelto mayoritariamente estable. De hecho, la llegada del anticiclón ha suavizado las temperaturas, alejando al mismo tiempo la posibilidad de ver llover o nevar.

Pero toda esta situación no durará mucho tiempo. Al menos así lo confirma el meteorólogo @alexmegapc, quien avisa de la llegada de nuevas nevadas para este próximo fin de semana. Concretamente, el experto asegura que entre la noche del jueves y el viernes llegará a Cataluña un surco asociado a un "frente frío".

Eso se traduce en una normalización de las temperaturas e, incluso, un descenso "ligeramente" por debajo durante un par o tres de días. El viento entrará en escena por la parte noroeste en altura, por lo que soplará la Tramontana y el Mistral. De esta forma no solo llegará la nieve, sino también otra masa de aire gélido que se instalará en nuestro país.

Las zonas en las que más nieve va a caer

La nieve no caerá por igual, así que los expertos ya revisan en qué zonas del mapa será más generosa la nevada. En este sentido, las previsiones hablan de la cara norte del Pirineo Occidental. De todas formas, esto no quiere decir que en el resto no vayan a ver caer algunos copos de nieve.

La cota de nieve el jueves por la tarde se situará alrededor de los 1.600 metros y por la noche en los 1.200. No obstante, se prevé que a lo largo de las horas pueda descender hasta los 900 metros de altitud. De ahí que es preciso seguir de cerca los mapas y evitar que la nevada pille por sorpresa a los más despistados.

Por su parte, @MeteoGasso también ha hablado de nieve, pero antes ha hecho mención del anticiclón. Cataluña recibe esta semana este fenómeno que hará en gran parte de la región haya "bonanza". Hará frío, sobre todo de noche y por la mañana, pero sol hará que los días sean tranquilos y agradables.

El frío se mantendrá también en Navidad

Aunque los días sean apacibles, las noches serán realmente heladas. Un buen ejemplo lo podemos encontrar esta mañana, con gran parte del territorio con unas temperaturas negativas o cercanas a los cero grados. Sobre todo en puntos del interior, donde el frío ha sido considerable.

En este sentido, hay que aclarar que, a pesar de la ligera subida de termómetros de los próximos días, vamos a seguir pasando frío. Las temperaturas volverán a descender con ganas de cara al fin de semana. En definitiva, estamos teniendo el tiempo que tocaría en estas fechas.