Aviso de última hora del Meteocat por una nueva DANA en Cataluña: ‘A partir de…’

La Comunidad Valenciana todavía se enfrenta a los efectos de la última DANA que arrasó la región hace tan solo unas semanas. Las lluvias torrenciales y las inundaciones dejaron imágenes impactantes, más de 200 personas perdieron la vida y los daños materiales son incalculables.

Hoy, la preocupación se extiende también a Cataluña. Y es que el Meteocat ha emitido un aviso de última hora ante la llegada de una nueva DANA, la cual podría causar lluvias intensas en varias zonas.

El Meteocat avisa de la llegada de una nueva DANA a Cataluña

En un mensaje urgente publicado en X —antes conocido como Twitter— el Meteocat ha alertado de lo que está por venir en los próximos días. Y lo hacía con las siguientes palabras: “Esta semana se prevé la llegada de una nueva depresión aislada en altura, una DANA. Hay incertidumbre en la predicción, pero a partir del miércoles, una situación de levante podría acumular cantidades importantes de precipitación en el litoral y el prelitoral, sobre todo en ambos extremos”.

Esta advertencia del Meteocat marca el inicio de una semana que podría estar llena de inestabilidad y condiciones climáticas adversas. Hace unos días, el Meteocat ya había adelantado la posibilidad de un episodio de inestabilidad para mediados de la semana, acompañado de un descenso general de las temperaturas.

Sin embargo, con la actualización de hoy, la situación parece ser más grave de lo inicialmente previsto. Por ahora, las autoridades meteorológicas advierten de la posibilidad de que haya acumulados de lluvia significativos, especialmente en las zonas del litoral y prelitoral catalán.

Por otro lado, Mario Picazo también ha lanzado su pronóstico alertando de que esta nueva DANA afectará no solo a Cataluña. Según el meteorólogo, “los acumulados de lluvia con la nueva DANA según el modelo europeo ECMWF llegan especialmente a mediados de semana a zonas de Cataluña, Baleares y el sur de Andalucía”.

El peligro de la DANA y las zonas en riesgo

Las DANAs suelen ser fenómenos meteorológicos intensos, capaces de provocar lluvias torrenciales y generar rápidamente inundaciones en áreas vulnerables. En este caso, el aviso del Meteocat ha generado preocupación, especialmente en las zonas del litoral y el prelitoral de Cataluña, donde las lluvias intensas pueden causar desbordamientos y anegaciones.

Por el momento, desde Protección Civil de Cataluña no se ha mandado ninguna alerta. No obstante, hace unas horas publicaban en su perfil de X una serie de recomendaciones que es necesario seguir en caso de lluvias intensas. “No os acerquéis a rieras, barrancos y otras zonas inundables, y no atraveséis zonas con acumulación de agua”, exponían.

Además, también han resaltado que en estos casos es muy importante “seguir las previsiones del tiempo del Meteocat”. Y no solo eso, también “el estado de las carreteras a través de Trànsit”.

Aunque todavía existe incertidumbre en la predicción, la posible intensidad de esta DANA podría traer consecuencias serias en las zonas más vulnerables de Cataluña. Según el modelo ECMWF citado por Mario Picazo, las lluvias llegarán con fuerza a partir del miércoles. Unas precipitaciones que podrían generar acumulados importantes, y podrían complicar la situación en los ríos y sistemas de drenaje.