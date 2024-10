La AEMET avisa del día en el que dejará de llover y Roberto Brasero lanza otra alerta

Los chubascos y las tormentas están siendo los protagonistas en gran parte de España estos días. Este jueves, de hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que las precipitaciones persistan en algunas zonas.

Hablamos del Cantábrico más oriental y de los Pirineos, donde las lluvias podrían ser intensas y duraderas. Ya durante la tarde, las precipitaciones podrían quedar restringidas al nordeste y a las Baleares.

Las lluvias irán remitiendo en la mayor parte del país

En cuanto al viernes, las lluvias seguirán en los Pirineos, Cataluña y Baleares hasta media tarde. Será entonces cuando se irá imponiendo la estabilidad en la mayor parte de nuestro país, salvo en Galicia. En esa comunidad hará acto de presencia otro frente, que dejará lluvias débiles y dispersas en todo el fin de semana.

Hasta el domingo, tanto en el oeste de Galicia como en el Cantábrico podrían recoger alrededor de 100 mm de lluvia. Además, según eltiempo.es, en la zona de los Pirineos también podrían registrar algunas nevadas débiles. Todo ello no es más que el final a una semana marcada por las borrascas y las precipitaciones en España.

Roberto Brasero pone el foco en la bajada de temperaturas

Además de las cantidades de agua caídas, otro factor a tener en cuenta es el descenso de las temperaturas. Según el meteorólogo Roberto Brasero, tras el paso del frente cálido, este jueves ya hemos notado mucho más fresco matinal. De hecho, las mínimas se han situado por debajo de los valores registrados a comienzos de semana, sobre todo en capitales interiores.

Durante el jueves, las máximas también sufrirán un descenso notable. En lugares como Cuenca, se espera que la temperatura máxima no supere los 14º C. Mientras, en Lugo será de 15º C, 17º C en Madrid, y menos de 20º C en gran parte del interior peninsular.

Este ambiente más fresco facilitará la aparición de nevadas por encima de los 1.800 o 2.000 metros en los Pirineos. "En el entorno pirenaico se espera que estas precipitaciones sean en forma de nieve", ha avisado Roberto Brasero.

Todo ello nos viene a confirmar que el otoño está plenamente instalado en España. Habrá que ver si en nuestro país se acaba instalando el anticiclón y, por tanto, la calma meteorológica, o si por el contrario vendrán más borrascas y lluvias.