La carta que está mandando la Seguridad Social que interesa a miles de españoles

La temporada de viajes del Imserso 2024/2025 ya está en marcha. La Seguridad Social ha comenzado a enviar cartas a miles de pensionistas interesados en participar en el programa de turismo social. Estas cartas contienen información clave sobre las fechas, destinos, precios y plazos para disfrutar de los viajes que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales organiza cada año.

A comienzos de julio abrió el plazo de solicitudes para los nuevos participantes en su programa de viajes. Aquellos que no habían participado en años anteriores tuvieron la oportunidad de inscribirse enviando sus solicitudes. Sin embargo, si ya has disfrutado de los viajes del Imserso en ediciones anteriores, no es preciso que remitas una nueva solicitud.

La Seguridad Social se encarga de enviar una carta a los pensionistas que ya han formado parte del programa. En ella aparecen sus datos actualizados, preferencias y un nuevo número clave para acceder a los viajes.

Estas cartas ya se están mandando y continuarán enviándose hasta mediados de septiembre. Se incluyen en estas notificaciones información detallada sobre los destinos disponibles, las fechas de salida, así como los precios y las condiciones de cada viaje.

Es importante, además, estar atento a esta correspondencia, En ella se especifican todos los pasos a seguir para formalizar la reserva de tu viaje.

Inicio de la venta de los viajes del Imserso

La venta de los viajes del Imserso para la temporada 2024/2025 comenzará el próximo 23 de septiembre. A partir de esa fecha, los pensionistas que hayan recibido la carta podrán elegir entre los diferentes destinos y fechas disponibles.

Es recomendable revisar cuidadosamente toda la información incluida en la carta y actuar con rapidez. Y es que estos viajes suelen agotarse rápidamente debido a la alta demanda.

El programa de viajes del Imserso ofrece una variedad de destinos nacionales e internacionales a precios reducidos. Permite a los pensionistas disfrutar de vacaciones en la costa, escapadas a ciudades culturales, o incluso viajes al extranjero. Cada opción incluye alojamiento, transporte y pensión completa, lo que convierte a estos viajes en una excelente oportunidad para conocer nuevos lugares.

Consejos para los pensionistas

Si eres uno de los pensionistas que espera con ansias la llegada de la carta del Imserso, te recomendamos estar atento al buzón. Una vez recibas la carta, revisa detalladamente toda la información y asegúrate de tener a mano tu número clave para realizar la reserva. En caso de no recibir la carta dentro de los plazos indicados, no dudes en contactar con el Imserso para verificar tu situación.

La iniciativa de la Seguridad Social a través del Imserso no solo facilita el acceso a vacaciones a precios accesibles. También promueve el bienestar y la integración social de nuestros mayores. Este año, con la nueva temporada 2024/2025 a punto de comenzar, los pensionistas podrán disfrutar nuevamente de una experiencia inolvidable.