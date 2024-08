Lo último del Banco Sabadell: si eres de los que compras online, esto te va a encantar

Si eres de los que hacen compras online y buscas una forma rápida y segura de pagar, ¡tenemos buenas noticias!. Y es que el Banco Sabadell ha lanzado una nueva opción para facilitar tus pagos en internet.

Con la incorporación de Bizum en sus servicios, tus compras online nunca han sido tan fáciles. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta innovadora opción y por qué Bizum es la solución ideal para tus pagos en línea.

Ahora, el Banco Sabadell ha integrado Bizum en su plataforma, permitiéndote realizar pagos online de manera rápida y segura.

Ventajas de usar Bizum para tus compras online del Banco Sabadell

Con Bizum, los pagos se realizan al instante. Ya no tendrás que esperar a que se confirme una transferencia o a que se complete un proceso de pago más largo. Solo necesitas tu móvil y unos pocos clics para completar tu compra en cuestión de segundos.

Seguridad garantizada : Bizum ofrece un nivel de seguridad muy alto. Todos los pagos están protegidos mediante tecnología avanzada de encriptación. Además, no es necesario introducir datos bancarios cada vez que realizas una compra, lo que reduce el riesgo de posibles fraudes.

: Bizum ofrece un nivel de seguridad muy alto. Todos los pagos están protegidos mediante tecnología avanzada de encriptación. Además, no es necesario introducir datos bancarios cada vez que realizas una compra, lo que reduce el riesgo de posibles fraudes. Fácil integración: Si eres cliente del Banco Sabadell, solo necesitas acceder a tu aplicación de banca móvil y seleccionar la opción Bizum al momento de realizar el pago. Esta integración hace que el proceso sea intuitivo y sencillo, ideal para quienes no son expertos en tecnología.

Sin costes adicionales : Utilizar Bizum para tus compras online no implica ningún coste extra. Es una herramienta gratuita que puedes usar tantas veces como desees, sin preocuparte por comisiones ocultas.

: Utilizar Bizum para tus compras online no implica ningún coste extra. Es una herramienta gratuita que puedes usar tantas veces como desees, sin preocuparte por comisiones ocultas. Disponibilidad en numerosos comercios: Cada vez más tiendas y comercios en línea aceptan Bizum como método de pago. Esto significa que puedes disfrutar de tus compras favoritas con la comodidad y seguridad que ofrece esta herramienta, sin importar el sitio donde decidas comprar.

Cómo empezar a usar Bizum con Banco Sabadell

Si aún no has probado Bizum, el proceso para empezar es muy sencillo. Solo necesitas tener una cuenta en el Banco Sabadell y descargar su aplicación móvil si aún no la tienes. Una vez en la app, busca la opción de activar Bizum y sigue los pasos indicados para vincular tu número de teléfono con tu cuenta.

Una vez configurado, podrás seleccionar Bizum como método de pago al realizar compras online. La integración es tan fluida que te sentirás cómodo usándola desde el primer momento.