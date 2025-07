Nuevo aviso del BBVA: si recibes este mensaje, haz esto sin perder ni un minuto

BBVA ha lanzado un aviso urgente en redes sociales y en su web. Advierte de una nueva oleada de fraudes que hacen temblar a sus clientes. Si recibes un mensaje así, debes ignorarlo hoy, o podrían arruinarte el día como pocas veces.

En su sección de última hora, BBVA explica que están circulando SMS con un texto alarmante. Estos mensajes advierten de cargos no autorizados o bloqueos de tarjeta e incluyen un enlace o un número al que supuestamente debes llamar. El objetivo es que respondas sin pensar y entres en pánico.

La última hora de BBVA hace temblar a muchos españoles: nueva oleada de SMS falsos

Este aviso urgente fue compartido en redes sociales y en la web oficial del banco. En él insisten en que los SMS de BBVA nunca contienen enlaces. Si ves uno que sí los tenga, es falso, incluso si parece venir del mismo hilo de mensajes oficiales.

Normalmente dicen algo como “cargo por 3.870,50 EUR aprobado por defecto en 1 hora. Si no ha sido usted llame de inmediatamente” e incluyen un teléfono móvil o un link falso. Al pulsar, te llevan a una página que pide información confidencial: NIF, clave de acceso, datos de tarjeta o pasaporte.

Luego, los delincuentes te llaman haciéndose pasar por “gestores del banco” y te piden el código de un solo uso (OTP) que te acaba de llegar por SMS. Con esa combinación logran acceder a tu cuenta y hacer firmas de transferencias sin tu permiso.

Así debes actuar hoy para evitar males mayores

No pulses ningún enlace y no llames a esos números, cuélgalo o borra el mensaje. Si te piden un código de un solo uso, desconfía: BBVA nunca pide esos códigos por SMS, correo o llamada. Solo se usan en operaciones concretas dentro de sus apps oficiales.

Si ya has proporcionado datos, contacta inmediatamente con BBVA al teléfono oficial 900 102 801. Recuérdalo bien: es el único número válido, pero BBVA no llama desde él. Es solo para recibir tus consultas, no para llamar a ti.

Peligrosidad de este fraude

Este fraude es una forma de smishing (phishing por SMS). Se aprovecha del tono de urgencia y de la confianza que tenemos en los mensajes oficiales para robarnos datos. Además, utilizan una técnica llamada SMS spoofing, que hace parecer el mensaje como si viniera del mismo número o hilo que el banco.

Si caes, pasarás tus claves a delincuentes, que las usarán para que tú autorices involuntariamente que vacíen tu cuenta o hagan pagos. BBVA ofrece recomendaciones de seguridad: no clicar enlaces, instalar un antivirus, mantener el sistema actualizado y desconfiar de mensajes con errores ortográficos o alarmantes