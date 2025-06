Lo último de Banco Santander deja temblando a sus clientes: ojo, jamás hagas esto

Banco Santander ha lanzado una alerta urgente destinada a proteger a sus clientes de una modalidad de fraude digital que está circulando en TikTok. Según destacan expertos en ciberseguridad, los delincuentes utilizan vídeos generados por inteligencia artificial para engañar a los usuarios con supuestas herramientas “gratis” para descargar Windows 11, acceder a Spotify Premium o usar Office.

Lo que parece una oferta tentadora, en realidad oculta un peligro real: el riesgo de instalar malware en tu dispositivo. Estos vídeos enseñan paso a paso cómo introducir comandos en la herramienta PowerShell de Windows.

Alerta importante de Banco Santander: ni por asomo te descargues estos programas

Pero en lugar de activar servicios Premium, lo que hacen es descargar código malicioso, como infostealers, programas capaces de robar tus credenciales bancarias, datos personales o claves criptográficas. Investigaciones de Trend Micro e informes de medios como La Vanguardia alertan de que estos comandos ocultan troyanos como Vidar o StealC, que se ejecutan sin que el antivirus los detecte.

Lo primero es no seguir las indicaciones que aparecen en algunos vídeos virales que prometen activar Windows 11, música Premium o suites Office sin coste. Si pides la instalación de algo desde PowerShell y suena demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que haya malware esperando. Además, TikTok no detecta este tipo de engaños porque el contenido está en voz y vídeo, no en enlaces o texto rastreables.

¿Qué debes obviar para no caer en la trampa? Banco Santander nos salva de la quema

Banco Santander nos recomienda estar siempre alerta, si alguien se presenta en redes como “experto” y te anima a copiar y pegar un comando, piensa con cuidado. Si no entiendes lo que haces, no lo hagas. Y sobre todo, no te fíes nunca de atajos que prometan cosas que normalmente son de pago.

El banco insiste en que sus canales de comunicación oficiales jamás mandan enlaces para descargar software. Si duda, lo correcto es entrar directamente en la web oficial o en tu app.

Además, es clave usar herramientas como Santander Key para una autentificación segura. Y si ves algo sospechoso, denúncialo a la entidad mediante sus correos o números de teléfono oficiales: desconfía siempre de mensajes no esperados.

Los ciberdelincuentes se aprovechan de lo fácil y viral que es TikTok

Pero no solo sirve con estar alerta: implica usar antivirus confiables y mantener el sistema actualizado. Santander recomienda también informar sobre cualquier vídeo fraudulento que recibas vía redes o mensajes, para que el banco y los cuerpos de seguridad puedan actuar.

Porque el riesgo es real, no se trata solo de una descarga sospechosa. Algunos de estos programas son capaces de ocultarse en el sistema, borrar sus rastros y permanecer activos un largo tiempo, robando datos sin darte cuenta.

Además, los ciberdelincuentes se aprovechan de lo viral que es TikTok, donde sus vídeos pueden alcanzar cientos de miles de vistas antes de ser detectados. Y una vez dentro, pueden vaciarte la cuenta, acceder a tus documentos o vaciar tus cripto‑wallets.