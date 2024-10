El último aviso de la Seguridad Social que pone en alerta a miles de españoles: ojo

La Seguridad Social ha emitido una alerta preocupante en su cuenta de X ante la creciente ola de estafas que usan su nombre. Muchos ciudadanos han denunciado recibir llamadas desde el número 915410291.

En realidad se trata de un número de la Seguridad Social, pero la comunicación no la efectúan ellos. Los delincuentes consiguen apropiarse del citado número para que salga en la pantalla del teléfono de sus posibles víctimas. Aprovechan para pedirles datos personales.

Sin embargo, este organismo ha aclarado que no pide información sensible por teléfono o SMS. Por lo tanto, avisan a la población para que no caigan en este tipo de engaños.

Se hacen pasar por la Seguridad Social

Las estafas telefónicas han aumentado considerablemente. Y los delincuentes buscan principalmente obtener datos personales como cuentas bancarias o incluso contraseñas. Utilizan tácticas de ingeniería social, en las que se hacen pasar por funcionarios legítimos para generar confianza y conseguir la información deseada.

En este caso, la Seguridad Social ha sido el señuelo perfecto. Sobre todo debido a la naturaleza confidencial de sus comunicaciones con los ciudadanos.

Este tipo de engaños no solo ocurren por teléfono, también se han reportado mensajes SMS falsos. Estos textos suelen incluir enlaces maliciosos que redirigen a sitios web fraudulentos, donde la víctima termina proporcionando información valiosa. En el peor de los casos, pueden robar tu identidad o acceder a tus cuentas bancarias.

La Seguridad Social nunca solicita datos

Es fundamental estar atentos y actuar con precaución. La Seguridad Social nunca solicitará datos confidenciales de esta manera. Por lo tanto, si recibes alguna llamada sospechosa o un SMS de este tipo, lo mejor es colgar de inmediato o ignorar el mensaje.

Si tienes dudas sobre alguna comunicación que parezca oficial, contacta directamente a la Seguridad Social a través de sus canales oficiales. Así podrás confirmar si han solicitado alguna gestión.

Los delincuentes buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas, especialmente en tiempos de incertidumbre. Por ello, la mejor defensa es la prevención. Nunca proporciones datos sensibles a desconocidos y, ante cualquier duda, verifica siempre antes de actuar.

Además, la ciberseguridad juega un papel clave en esta lucha contra las estafas. Es recomendable contar con programas de seguridad en tus dispositivos, que bloqueen enlaces peligrosos o números sospechosos. También es útil mantener actualizadas tus contraseñas y usar autenticación en dos pasos cuando sea posible.

La Seguridad Social continúa trabajando para proteger a los ciudadanos. Hace una llamada a denunciar cualquier intento de estafa para evitar que otras personas caigan en este tipo de trampas. A la hora de lidiar con estas situaciones, recordar esta frase puede ayudarte: “No somos nosotros”.