No aceptes una herencia sin saber esto: Podrías perder tu pensión no contributiva

Recibir una herencia puede ser un evento significativo. No solo por su valor sentimental y material, sino también por su impacto en la situación económica del beneficiario.

Pero, ¿y si te decimos que, para algunas personas, una herencia puede convertirse en un auténtico dolor de cabeza? Sí, has leído bien. Especialmente para aquellos que cobran una pensión no contributiva, una herencia puede suponer la pérdida de esta ayuda económica. ¿Por qué?

¿Qué es una pensión no contributiva?

Una pensión no contributiva es una prestación económica para quienes no han cotizado lo suficiente al sistema de Seguridad Social. Este tipo de pensión está diseñada para garantizar un ingreso mínimo a quienes se encuentran en una situación de necesidad económica, asegurando que puedan cubrir sus necesidades básicas.

Para acceder a una pensión no contributiva, uno de los requisitos fundamentales es no contar con recursos económicos suficientes. En 2024, el umbral máximo de ingresos para poder recibir una pensión no contributiva en España es de 7.250,60 euros anuales.

Sin embargo, si los ingresos superan este límite, es posible cumplir con el requisito si se convive con familiares y la suma de los ingresos anuales de todos los miembros de la unidad económica de convivencia no sobrepasa ciertos límites. Por ejemplo, a rasgos generales:

Para 2 convivientes (cónyuge o parientes consanguíneos de segundo grado), el límite es de 12.326,02 euros al año.

Para 3 convivientes, el límite es de 17.401,44 euros anuales.

Para 4 convivientes o más, el límite es de 22.476,86 euros al año.

Estos límites están diseñados para asegurar que las pensiones no contributivas lleguen a las personas que más lo necesitan.

Herencia y pensión no contributiva: ¿es compatible?

Para quienes cobran una pensión no contributiva, recibir una herencia puede ser una espada de doble filo. Y esto es debido a los siguientes factores:

Límites de renta y patrimonio . Las pensiones no contributivas están sujetas a unos límites de renta y patrimonio. Si recibes una herencia, esto puede aumentar tu patrimonio o tus ingresos, y dependiendo de la cuantía, podrías superar el umbral establecido para acceder a esta ayuda.

. Las pensiones no contributivas están sujetas a unos límites de renta y patrimonio. Si recibes una herencia, esto puede aumentar tu patrimonio o tus ingresos, y dependiendo de la cuantía, podrías superar el umbral establecido para acceder a esta ayuda. Revisión y posible pérdida de la pensión . Si el valor de la herencia incrementa tus bienes o ingresos por encima del límite permitido, podrías perder el derecho a la pensión no contributiva. La Seguridad Social realiza revisiones periódicas y puede ajustar la prestación si detecta que la situación económica del beneficiario ha cambiado.

. Si el valor de la herencia incrementa tus bienes o ingresos por encima del límite permitido, podrías perder el derecho a la pensión no contributiva. La Seguridad Social realiza revisiones periódicas y puede ajustar la prestación si detecta que la situación económica del beneficiario ha cambiado. Obligación de declarar. Es importante declarar cualquier cambio en tu situación económica a la administración, incluyendo la recepción de una herencia. No hacerlo puede llevar a sanciones o a la obligación de devolver las cantidades recibidas indebidamente.

Los beneficiarios de pensiones no contributivas deben informar de inmediato a la Seguridad Social sobre cualquier cambio en su situación económica al recibir una herencia. La normativa establece un plazo de 30 días desde la aceptación de la herencia para comunicar este cambio.

No cumplir con esta obligación puede tener consecuencias severas. Si no se informa del aumento de ingresos, la Seguridad Social puede suspender la pensión y exigir el reembolso de lo recibido desde la herencia. Esta situación puede llevar a una deuda considerable, por lo que es esencial actuar con rapidez y transparencia.

Alternativas tras la pérdida de la pensión no contributiva

Si tras recibir una herencia se pierde el derecho a la pensión no contributiva, es importante considerar otras formas de apoyo social. Dependiendo de la cantidad de la herencia y las necesidades económicas personales, puede que ya no se requiera asistencia adicional.

Sin embargo, si aún se necesitan recursos, existen diversas ayudas sociales y programas de asistencia que podrían ser de utilidad. Es recomendable consultar a un asistente social o abogado especializado para explorar opciones y asegurar el apoyo adecuado según la nueva situación económica.