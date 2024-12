Llega la nueva ayuda que pueden cobrar todas las amas de casa en España: cómo pedirla

Las amas de casa son un colectivo que, a pesar de su gran dedicación y trabajo, ha permanecido durante mucho tiempo en la sombra. Aunque su labor es crucial para el bienestar familiar, a menudo se les pasa por alto. Su día a día implica cuidar a los niños, gestionar el hogar y, en muchos casos, también cuidar a los mayores, un trabajo que requiere tiempo, esfuerzo y mucha dedicación.

Hasta hace poco, estas personas no tenían acceso a ningún tipo de ayuda o pensión, ya que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social ni tenían contrato de trabajo. Sin embargo, esa situación está cambiando. Existe una nueva oportunidad para que las amas de casa puedan acceder a una pensión no contributiva, una ayuda que solo estaba disponible para aquellos que cotizaban a la Seguridad Social.

¿Quién puede solicitar esta ayuda?

Para acceder a esta pensión no contributiva del IMSERSO, es necesario cumplir con algunos requisitos. En primer lugar, la persona debe tener 65 años o más. Debe haber residido en España durante mínimo 10 años, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Otro aspecto clave son los ingresos, para poder acceder a esta ayuda, la persona no debe superar los 7.250,60 euros anuales. Si vive con familiares, los ingresos de la unidad familiar también juegan un papel importante. Por ejemplo, si la persona convive con su pareja o con familiares de segundo grado, los ingresos combinados de la casa deben ser inferiores a 12.326,02 euros si viven dos personas.

¿Cuánto puedes recibir?

Esta pensión puede llegar a ser de hasta 517,90 euros al mes, lo que equivaldría a 7.250,60 euros anuales. Es importante saber que esta pensión no es compatible con otras ayudas vigentes como las pensiones de invalidez o asistenciales, por lo que solo se podrá solicitar una.

Este avance supone una gran noticia para muchas amas de casa en España, que finalmente podrán recibir una compensación por su dedicación y esfuerzo a lo largo de los años. Para pedirla, solo hay que cumplir con los requisitos y presentar la solicitud al IMSERSO.