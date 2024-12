Alerta de Banco Sabadell: si te llega este mensaje, no lo abras o lo perderás todo

Banco Sabadell ha emitido una alerta urgente sobre una nueva forma de estafa que está circulando entre los usuarios. Si has recibido un SMS sospechoso sobre la entrega de un paquete en el que faltan ciertos datos importantes, es crucial que no hagas ni caso a este tipo de comunicaciones. Este phishing tiene como objetivo robar tus datos privados y, si no sigues los consejos de seguridad, podrías perderlo todo.

Banco Sabadell alerta a sus clientes: mucho ojo con esta estafa

El SMS en cuestión suele ser muy convincente. En él, se te informa que un paquete está en camino hacia ti, pero que faltan algunos datos de tu dirección o información adicional para completar la entrega.

Te piden que sigas un enlace o respondas con los datos que faltan. Sin embargo, este enlace no lleva a una página legítima de Banco Sabadell, sino a un sitio falso que imita la apariencia de la página web del banco.

¿Qué no debes hacer nunca? Banco Sabadell responde

Banco Sabadell advierte que nunca debes hacer clic en enlaces sospechosos que lleguen a tu móvil o correo electrónico. Estos mensajes son una técnica común de phishing utilizada por los estafadores para robar tu información personal. Por ejemplo, números de cuentas bancarias, contraseñas y datos de tarjetas de crédito.

Además, es importante que no proporciones información personal en respuesta a estos mensajes. Los bancos nunca te pedirán tus datos de acceso a través de correos electrónicos, mensajes de texto o enlaces. Si recibes una comunicación que parece de tu banco, pero te solicita información sensible, es mejor que contactes directamente con el Banco Sabadell.

Evita por todos los medios un riesgo innecesario: Sabadell lo deja claro

Al seguir el enlace proporcionado en estos mensajes de phishing, puedes caer en una trampa. Una en la que los estafadores logran acceder a tus datos privados o incluso instalar malware en tu dispositivo. Esto pone en riesgo la seguridad de tu cuenta bancaria y tu identidad.

Al proporcionar información sensible, como tu número de cuenta o datos de tarjeta, estarías dando acceso a los delincuentes. Acceso para robar dinero de tu cuenta, realizar compras no autorizadas o cometer fraude en tu nombre. En algunos casos, estos fraudes pueden tener consecuencias muy graves, tanto económicas como personales.

Consejos para evitar ser estafado

No respondas a mensajes sospechosos. Si un mensaje parece raro o inesperado, elimínalo de inmediato.

Verifica el remitente. Si tienes dudas, revisa el correo electrónico o el número de teléfono desde donde se te contactó. Los estafadores suelen usar direcciones de correo falsas que imitan las oficiales.

Accede a tu cuenta directamente. En lugar de hacer clic en enlaces dentro de los mensajes, abre la página oficial de Banco Sabadell y revisa si hay alguna notificación importante sobre tu cuenta.

Mantén tu dispositivo protegido. Asegúrate de tener actualizado tu sistema operativo y tu software de seguridad para prevenir cualquier tipo de intrusión.

Banco Sabadell está tomando todas las medidas para proteger a sus clientes de este tipo de fraudes, pero la prevención depende también de ti. Si alguna vez recibes un mensaje relacionado con un paquete o cualquier otra solicitud sospechosa, sigue estos consejos y mantente alerta. No pongas en riesgo tus datos privados y protege tu seguridad financiera.