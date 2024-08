Los jubilados que se llevarán una alegría: hasta 8.250 euros de pensión en unos años

Las pensiones no contributivas aumentan año tras año en nuestro país. Entre otras cosas, el porcentaje de subida viene determinado por la evolución anual del IPC y del coste de vida. Se trata de aquellas pensiones a las que pueden acceder todos aquellos jubilados que no han tenido la oportunidad de cotizar lo suficiente para cobrar una pensión común.

En este sentido, la subida exacta de estas personas se suele conocer a finales de año. Ahora bien, el Gobierno ya trabaja con algunas estimaciones, que nos dan una idea de la cantidad que se podría percibir en los próximos años.

Las pensiones no contributivas podrían superar los 8.000 euros

Por ejemplo, en 2025 se espera que la pensión de jubilación no contributiva sea de 542,85 euros, lo que supone unos 7.599,9 euros al año. En 2026 esta cifra volverá a subir, hasta alcanzar los 564,28 euros mensuales, es decir, 7.900 euros en todo el año.

Pero lo más llamativo es la subida que se espera para 2027, dentro de 2 años. Según el Heraldo de Aragón, se podrían llegar a cobrar 592 euros de pensión no contributiva al mes. Esto supondrá un total de 8.250 euros anuales para los beneficiarios de este tipo de pensión.

Los españoles que pueden acceder a la pensión no contributiva

Las pensiones de jubilación no contributivas son prestaciones económicas que se otorgan a personas mayores de 65 años que no han cotizado suficientemente al sistema de seguridad social. También se conceden a los que no tienen derecho a una pensión contributiva por diversas razones.

A diferencia de las pensiones contributivas, que dependen de las aportaciones realizadas durante la vida laboral, las pensiones no contributivas son diferentes. Está diseñadas para proporcionar un soporte financiero básico a quienes carecen de otros ingresos suficientes. Se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado y están destinadas a asegurar un nivel mínimo de bienestar económico a los jubilados.

Los pensionistas que pueden cobrar esta pensión

Para acceder a una pensión de jubilación no contributiva, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos establecidos por la Seguridad Social:

Edad: El solicitante debe tener al menos 65 años. Este es el requisito de edad mínima para acceder a la pensión.

Residencia: Los solicitantes deben ser residentes en España. Además, deben haber residido legalmente en el país durante los cinco años anteriores a la solicitud. Al menos dos de estos años deben haber sido de forma inmediata anterior a la petición.

Situación económica delicada: La pensión no contributiva está destinada a personas con recursos económicos limitados. Por tanto, el solicitante debe cumplir con los umbrales de renta y patrimonio establecidos anualmente. La cantidad de renta y el valor del patrimonio no deben superar los límites fijados, que se revisan periódicamente.

Situación familiar: La pensión se ajusta también según la situación familiar del solicitante. Los límites de renta y patrimonio pueden variar en función de si el solicitante vive solo o con familiares a su cargo.