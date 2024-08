'No cuadra': un experto destapa la verdad sobre Hacienda y cuenta lo que pocos saben

Hacienda se ha hecho conocida en los últimos años por sus temidas "cartas del miedo", notificaciones oficiales que generan preocupación entre los destinatarios. Estas cartas, que llegan a los contribuyentes, pueden contener desde simples advertencias sobre errores fiscales que pueden ser corregidos, hasta notificaciones de sanciones graves y definitivas.

Las "cartas del miedo" son parte de la estrategia de Hacienda para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En muchos casos, estas informan a los contribuyentes de discrepancias o errores detectados en sus declaraciones de impuestos. Estos errores, en general, pueden ser corregidos, permitiendo al contribuyente rectificar su situación sin mayores consecuencias.

Sin embargo, no todas las cartas llevan buenas noticias. En algunos casos, las notificaciones alertan sobre sanciones definitivas que implican multas o recargos, especialmente en situaciones donde Hacienda ha detectado irregularidades graves o intentos de evasión fiscal.

La efectividad de estas "cartas del miedo" radica en su capacidad para generar una respuesta rápida por parte de los contribuyentes. Ya sea para corregir errores menores o para enfrentarse a sanciones más serias.

Un inspector de Hacienda cuenta la verdad

El inspector de Hacienda Juan Carlos Galindo, en una reciente entrevista en el podcast ConPdePodcast, reveló detalles sobre cómo funciona uno de los sistemas de software de gestión tributaria más avanzados del mundo, utilizado por Hacienda.

Según Galindo, Hacienda cuenta con un sofisticado algoritmo que se encarga de analizar y cruzar datos fiscales de manera automática.

"Salta una alerta y te dice que hay algo que no cuadra. Ya ha hecho él (el algoritmo) los cruces, las comprobaciones, ha cogido de aquí y de allá y dice: no me cuadra. Entonces se envía la cartita", explicó Galindo.

El inspector también señaló que, en muchos casos, las cartas enviadas a los contribuyentes por Hacienda son completamente automatizadas. Sin la intervención directa de un inspector. "En esa cartita es probable que no intervenga un inspector de Hacienda, es decir, es probable que salga automática", añadió.

Este sistema automatizado permite a Hacienda detectar irregularidades fiscales de forma más eficiente. Alertando a los contribuyentes cuando algo no cuadra en su declaración, y asegurando así un control más riguroso sobre las obligaciones fiscales.