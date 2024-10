La inesperada multa que te puede poner Hacienda por hacer esto: mucho cuidado

Hacienda tiene sus ojos puestos en cada rincón de nuestra economía, incluso en aquellos aspectos que parecen más cotidianos. Vender ropa de segunda mano en plataformas online o enviar dinero a través de Bizum son actividades que pueden despertar las sospechas de Hacienda y acarrear sanciones económicas.

Hasta hace relativamente poco, las ventas de segunda mano entre particulares en plataformas como Vinted o Wallapop no preocupaban demasiado a Hacienda. Sin embargo, con la entrada en vigor del Real Decreto 117/2024 en enero de 2024, la situación ha cambiado radicalmente.

Hacienda podría multar en casos que se superen ciertos límites

El Real Decreto 117/2024 transcribe la Directiva europea DAC7 (Directiva 2021/514). Una ley que obliga a las plataformas de compraventa entre particulares a comunicar a Hacienda toda la información sobre usuarios que excedan ciertos límites económicos en sus transacciones.

La normativa exige que Vinted, Wallapop y otras plataformas similares reporten a la Agencia Tributaria a los usuarios que obtengan más de 2.000 euros anuales por sus ventas. También a aquellos que realicen más de 30 transacciones en el mismo periodo de tiempo.

Este cambio busca aumentar el control fiscal sobre las actividades de compraventa online. Especialmente, para aquellos que utilizan estas plataformas como una fuente adicional de ingresos.

Para quienes utilizan estos servicios esporádicamente, la venta de artículos personales, como ropa usada, no implica necesariamente el pago de impuestos. Según Vinted, si el dinero obtenido es inferior al precio original de los artículos vendidos, no se debería pagar impuestos.

Sin embargo, si se vende por más de lo que costó originalmente, entonces sí se tendría que anotar en la declaración de la renta. Ya que la Agencia Tributaria considera que se está sacando un beneficio económico de la transacción.

Además, si se venden artículos con frecuencia o se gana mucho dinero con ello, Hacienda estará pendiente. Ya que el organismo puede considerar que es un negocio y pedir que el usuario se dé de alta como autónomo, pague el IVA y cotice a la Seguridad Social.

Es importante señalar que la mayoría de los usuarios de estas plataformas no se verán afectados. Solo aquellos que excedan los límites de 2.000 euros o más de 30 transacciones anuales deberán declarar sus ingresos. Y en caso de no hacerlo, podrían enfrentar multas significativas, unas sanciones que pueden oscilar entre el 50% y el 100% del monto no declarado​.