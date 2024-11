Hacienda avisa a todos los españoles que usan Wallapop y Vinted: ojo este final de año

Desde este año, vender productos en plataformas de segunda mano como Wallapop, Vinted o Milanuncios puede implicar nuevas obligaciones fiscales para los usuarios más activos. Con el objetivo de evitar elusión fiscal y garantizar la transparencia, Hacienda ha cambiado los criterios aplicables a estas transacciones.

Esto se enmarca en una Directiva Europea que exige a las empresas recopilar y compartir información con la Agencia Tributaria sobre sus clientes más destacados.

¿Qué implica este cambio?

Los usuarios que obtengan más de 2.000 euros en beneficios anuales o realicen más de 30 transacciones en un año deberán incluir estos ingresos en su declaración de la Renta. Este control, que busca evitar que actividades similares a las de un comercio queden sin registrar, no afectará a quienes utilicen estas aplicaciones de manera esporádica.

La normativa exige a plataformas como Wallapop o Vinted notificar a Hacienda sobre los movimientos de estos usuarios, lo que pone fin al anonimato que hasta ahora caracterizaba muchas transacciones.

¿A quién afecta y qué puedes esperar?

Si usas estas aplicaciones para vender de vez en cuando y no alcanzas los límites establecidos, no deberías preocuparte. Hacienda no rastreará a quienes realicen ventas esporádicas y por montos pequeños.

Pero, si tus ventas superan los 2.000 euros anuales o has realizado más de 30 operaciones, las plataformas compartirán esta información con la Agencia Tributaria. En ese caso, deberás incluir las ganancias en tu declaración de la Renta como rendimiento patrimonial.

En caso de que superes los límites establecidos y no declares los ingresos, Hacienda podría reclamarte el pago correspondiente y, en ciertos casos, imponer sanciones por omisión de información. Para evitar sorpresas desagradables, es recomendable llevar un registro detallado de las transacciones realizadas y sus importes.

Este nuevo control no es exclusivo de España, sino que responde a una Directiva Europea que busca unificar criterios fiscales en la economía digital. El objetivo es que aquellos que generan ingresos recurrentes en plataformas digitales cumplan con las mismas obligaciones fiscales que otros sectores económicos.

Por lo tanto, si utilizas Wallapop, Vinted u otras plataformas de segunda mano, ten en cuenta algunas clave. Por ejemplo, es importante que controles tus ingresos y transacciones cuando estemos a final de año. Si pasas de esos 2.000 euros o las 30 ventas, prepárate para declarar tus ganancias.

Para la mayoría de los usuarios, estos cambios no supondrán un gran impacto. Eso sí, quienes recurren a estas plataformas como una fuente constante de ingresos tendrán que adaptarse al nuevo marco fiscal de Hacienda.