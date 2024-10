Hacienda no perdona: estos son los impagos que pueden embargar parte de tu nómina

La Agencia Tributaria tiene un control exhaustivo sobre los movimientos financieros de todos los ciudadanos. ¿El motivo? Garantizar que todos pagamos lo que nos corresponde. Pero este control, ¿hasta dónde llega?

La digitalización ha facilitado a Hacienda acceder a una ingente cantidad de datos. Cada transacción bancaria, cada pago con tarjeta, queda registrado, incluso el efectivo, antes más difícil de rastrear, ahora está bajo vigilancia. ¿La consecuencia? Un mayor riesgo de embargos.

Un simple error en la declaración de la renta, una compra considerada sospechosa o una deuda pendiente pueden desencadenar un embargo. Desde cuentas bancarias hasta propiedades, nada está a salvo de la mano de Hacienda.

¿Por qué Hacienda puede embargarte parte de la nómina?

Hacienda tiene el poder de embargar una parte de tu sueldo si no has cumplido con tus obligaciones fiscales. Aunque no es algo que ocurra de la noche a la mañana, muchas personas desconocen que, si acumulan deudas con la Agencia Tributaria, el salario podría verse afectado.

Las deudas más comunes que pueden derivar en este tipo de sanción son los impuestos impagados o el incumplimiento de acuerdos de pago establecidos previamente con Hacienda.

Lo más importante es que antes de llegar al embargo, Hacienda debe informarte con antelación. Esto da la oportunidad de regularizar la situación antes de que sea demasiado tarde.

Sin embargo, si no actúas a tiempo, podrías ver cómo parte de la nómina desaparece para cubrir lo que se debe. Es un proceso legal en el que el Gobierno tiene límites sobre cuánto dinero puede quitarte.

Existen varias razones por las que Hacienda puede tomar esta medida tan severa. Las más comunes son las deudas fiscales, especialmente cuando una persona no paga los impuestos que le corresponden. Esto puede incluir el IRPF o el IVA si se trata de un autónomo.

Además, si te has visto involucrado en una resolución judicial o administrativa que determine que debes pagar una cantidad específica, Hacienda también puede embargar el sueldo.

Otro motivo es el incumplimiento de acuerdos de pago. Si se llega a un acuerdo con Hacienda para fraccionar las deudas y no se cumple con los plazos, la Agencia Tributaria puede iniciar el proceso de embargo. El objetivo siempre es recuperar el dinero que el Estado considera que le pertenece.

Límites al embargo de la nómina

Aunque Hacienda tiene el poder de embargar el salario de un trabajador, existen ciertos límites legales que protegen a los ciudadanos. No pueden embargar todo el sueldo, ya que la ley establece una cantidad mínima que debe ser intocable. En 2024, esta cifra es equivalente al salario mínimo interprofesional, que se sitúa en 1.080 euros mensuales.

Si el sueldo es superior al salario mínimo, Hacienda puede embargar diferentes porcentajes, dependiendo del tramo. A partir de esa cantidad mínima, el porcentaje de embargo va en aumento según el nivel de ingresos. Por ejemplo, sobre el exceso de la primera franja (hasta dos veces el salario mínimo), pueden retener el 30%. Para tramos más altos, el porcentaje puede subir hasta un 90%.

A pesar de que el embargo de la nómina suena alarmante, Hacienda no puede hacerlo de manera inmediata. Antes de proceder, la Agencia Tributaria está obligada a enviar una notificación al deudor. Este aviso es una advertencia para que tengas tiempo de regularizar tu situación, ya sea pagando la deuda o negociando un nuevo plan de pago.