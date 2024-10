Hacienda manda un aviso a todos los propietarios: la multa que te puede caer por esto

Hacienda tiene sus ojos puestos en todos los rincones de nuestra economía, y el alquiler de viviendas no es una excepción. Si eres propietario de un piso o una casa que alquilas, debes saber que Hacienda está al tanto de tus ingresos por este concepto.

Cada vez son más frecuentes las inspecciones y las comprobaciones para asegurarse de que estás declarando todos tus ingresos. Ya que la Agencia Tributaria quiere cerciorarse de que se pagan todos los impuestos correspondientes.

Hacienda manda un aviso a los propietarios que tienen sus viviendas en alquiler

Si eres propietario de un inmueble que alquilas, es crucial que declares los ingresos obtenidos. La Agencia Tributaria está muy atenta a los alquileres no declarados y tiene establecidas sanciones severas para quienes incumplen esta obligación.

Las multas que puede imponer Hacienda varían según la cantidad no declarada y la gravedad de la infracción. En términos generales, las sanciones se clasifican en tres categorías:

Sanciones leves : Se aplican cuando la cantidad no declarada es igual o inferior a 3.000 euros. En este caso, la multa corresponde al 50% del importe no declarado.

: Se aplican cuando la cantidad no declarada es igual o inferior a 3.000 euros. En este caso, la multa corresponde al 50% del importe no declarado. Sanciones graves : Si la cantidad no declarada supera los 3.000 euros y hay indicios de ocultación, la multa puede variar entre el 50% y el 100% de la cantidad no declarada. Por ejemplo, si no declaras un ingreso de 10.000 euros, la multa podría oscilar entre 5.000 y 10.000 euros​.

: Si la cantidad no declarada supera los 3.000 euros y hay indicios de ocultación, la multa puede variar entre el 50% y el 100% de la cantidad no declarada. Por ejemplo, si no declaras un ingreso de 10.000 euros, la multa podría oscilar entre 5.000 y 10.000 euros​. Sanciones muy graves: Se imponen en casos de fraude. La multa puede ir del 100% al 150% de la cantidad no declarada, lo que podría resultar en sanciones significativamente altas​.

Hacienda tiene varias formas de detectar alquileres no declarados. Un método común es el cruce de información entre la declaración del inquilino y la del propietario.

Si el inquilino declara el pago de un alquiler y Hacienda no encuentra correspondencia en la declaración del propietario, se inician las investigaciones. Además, Hacienda revisa el consumo de suministros, como agua y electricidad, que puede indicar si una vivienda se está alquilando.

También utilizan tecnología para rastrear anuncios de alquiler en portales inmobiliarios. Si encuentran que una propiedad está siendo alquilada sin la correspondiente declaración, pueden tomar medidas. Asimismo, los inquilinos pueden denunciar a los propietarios que no cumplen con sus obligaciones fiscales.

Además de las sanciones, no declarar los ingresos por alquiler puede resultar en la pérdida de deducciones fiscales. Los propietarios que no declaran sus ingresos no podrán beneficiarse de reducciones que podrían haber aplicado a su declaración.

Si no has declarado tus ingresos de alquiler, es recomendable que lo hagas lo antes posible. Puedes presentar una declaración complementaria si aún estás dentro del plazo de presentación. Esto te permitirá regularizar tu situación ante Hacienda y evitar multas mayores​.