Ni se te ocurra pagar más de esta cantidad en efectivo: tendrás problemas con Hacienda

Hacienda ha reforzado últimamente sus esfuerzos para combatir el fraude fiscal en España. Hace pocos años se estableció un límite de euros para los pagos en efectivo, se aplica desde julio de 2021.

Este tope forma parte de un conjunto de acciones que buscan aumentar la transparencia en las transacciones económicas y reducir la economía sumergida. Esta, tradicionalmente, ha encontrado en el uso del efectivo un aliado para evitar el control fiscal.

Si tienes que pagar más de 1.000 €, mejor saca la tarjeta

Este límite que impone Hacienda es de 1.000 euros, nadie puede pagar más de esta cantidad en efectivo. La restricción afecta a todas las operaciones en las que participe al menos un empresario o profesional.

Esto significa que si, por ejemplo, una persona realiza una compra en una tienda o contrata los servicios de un autónomo, el pago no podrá exceder los 1.000 euros en efectivo. Esta restricción también es aplicable a aquellas transacciones entre profesionales o empresarios.

El objetivo de Hacienda es claro, limitar el uso del dinero en efectivo en grandes transacciones. Y es que este dificulta el rastreo de las operaciones y permite que ciertas actividades económicas escapen al control de la Agencia Tributaria.

Al obligar a que los pagos más elevados se realicen mediante transferencias bancarias o medios electrónicos, se asegura una mayor trazabilidad. Además, se fomenta que las operaciones queden reflejadas en el sistema financiero.

Es importante subrayar que el límite de 1.000 euros que marca Hacienda no se aplica a las transacciones entre particulares que no impliquen una actividad comercial. Por ejemplo, la compra-venta de un coche entre dos personas físicas no está sujeta a esta limitación, a menos que una de las partes esté actuando como profesional.

Si lo haces, te puede caer una buena multa de Hacienda

Las sanciones de Hacienda por incumplir este límite son estrictas y pueden afectar tanto al pagador como al receptor del dinero. La ley establece que ambos pueden ser multados con el 25% de la cantidad que exceda lo permitido.

Esto significa que si una empresa o autónomo acepta un pago en efectivo de 2.500 euros, ambos estarían expuestos a una multa. Esta sería del 25% de los 1.500 euros que superan el tope de los 1.000 euros. Esta normativa ha sido diseñada para que ambas partes estén incentivadas a cumplir la ley.

Sin embargo, hay una posibilidad de evitar la sanción. Si una de las partes denuncia la infracción a Hacienda antes de que se inicie una investigación. La parte que denuncie quedará exenta de cualquier responsabilidad, y será la otra quien deba asumir íntegramente la multa.

Esta medida pretende fomentar la colaboración ciudadana y empresarial en la lucha contra el fraude, incentivando a que los implicados informen de irregularidades cuando se produzcan.