A partir del 1 de enero: el dinero extra que deberá pagar Hacienda a muchos ciudadanos

Si eres uno de los contribuyentes que aún espera la devolución del IRPF correspondiente al ejercicio fiscal 2023, hay una situación a tener en cuenta. Hacienda tiene un plazo máximo para abonar las devoluciones de la Renta pendientes, este vence el 31 de diciembre de 2024.

Si el pago no se realiza antes de esa fecha, Hacienda deberá añadir un interés de demora a la cantidad que se te adeuda. Se ofrece así una compensación económica por el tiempo adicional que el contribuyente ha esperado.

¿Por qué Hacienda paga intereses si se retrasa?

La normativa fiscal establece que Hacienda tiene seis meses desde el cierre de la campaña de la Renta para devolver el dinero a los contribuyentes. Este plazo garantiza que la administración cumpla con los tiempos establecidos para devolver el exceso que, en muchos casos, los ciudadanos han adelantado en forma de impuestos.

Si Hacienda incumple este plazo y el pago no se efectúa antes del 1 de enero de 2025, el contribuyente recibe su devolución junto a un porcentaje adicional. Es en forma de interés, una compensación por el retraso.

Este interés de demora está estipulado en el 4,06% anual para 2024. Se calcula desde el primer día en que Hacienda sobrepasa el plazo hasta el día en que finalmente se abona la cantidad. Aunque es un porcentaje relativamente pequeño, puede representar un beneficio extra para aquellos que se ven afectados por demoras administrativas.

Este recargo por intereses de demora se aplica de manera automática. El contribuyente no necesita realizar gestiones adicionales ni presentar solicitudes específicas para recibirlo.

Hacienda está obligada a calcular el interés y a incluirlo en la devolución final que se emite, sumándose al total pendiente de pago. El cálculo del interés se realiza a diario y cubre todo el periodo de retraso hasta el momento del abono efectivo de la devolución.

¿Qué hacer si aún no has recibido la devolución?

Si todavía estás esperando la devolución de tu Renta 2023, puedes verificar el estado de tu expediente accediendo a la página web de la Agencia Tributaria. A través de la plataforma de la Renta, puedes comprobar en qué estado se encuentra el proceso. También es posible contactar directamente con Hacienda para obtener información adicional.

Si se acerca la fecha límite y aún no has recibido noticias, no es motivo de alarma. En caso de que Hacienda sobrepase el plazo, tu derecho a recibir un interés compensatorio está garantizado y el monto será añadido a la cantidad final que se te devuelva.