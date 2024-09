La cantidad a partir de la cual Hacienda te perseguirá por tu deuda: aunque sean 10 €

Hacienda es conocida por su rigidez en la gestión de deudas fiscales. Independientemente del monto, se asegura de que cada contribuyente cumpla con todas sus obligaciones.

Este principio se aplica a todos, sin importar si la deuda es significativa o apenas simbólica, da igual la cantidad que tengas que pagar. Sin embargo, existe una excepción mínima que permite a algunos deudores evitar el pago: cuando la cantidad adeudada es de tres euros o menos.

Hacienda persigue todas las deudas de más de 3 euros

¿Por qué este límite? Simplemente porque el coste administrativo de perseguir estas microdeudas es mayor que el beneficio de cobrarlas. En estos casos, Hacienda decide que no vale la pena destinar recursos para recuperar un importe tan reducido. Es un umbral simbólico que refleja una decisión de eficiencia económica, más que una indulgencia real.

Pero es importante no dejarse llevar por esta aparente concesión. Si la deuda supera los tres euros, aunque sea por una pequeña cantidad, el escenario cambia radicalmente.

Una deuda de cuatro, cinco o diez euros es suficiente para que Hacienda active su maquinaria de recaudación. En estos casos, recibirás notificaciones y, si no respondes, pueden seguir medidas más severas, como embargos de cuentas o de bienes.

La política de Hacienda es clara: toda deuda, por pequeña que sea, debe ser saldada. La única razón por la que una deuda menor a tres euros puede quedar sin cobrar es porque, desde un punto de vista logístico, no compensa realizar el esfuerzo de recaudación. No obstante, este pequeño margen no debería llevar a nadie a pensar que puede ignorar deudas de mayor cuantía.

Hacienda cuenta con una red eficaz y sofisticada para gestionar estos cobros, y una vez que tu deuda supera ese umbral mínimo, te encontrarás con un sistema diseñado para no perder ni un céntimo.

Así que, si te encuentras en deuda con Hacienda, por pequeña que sea la cantidad, lo más prudente es pagarla cuanto antes para evitar problemas mayores. La persistencia de Hacienda es conocida, y su objetivo es asegurarse de que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones, garantizando así la equidad en el sistema fiscal.