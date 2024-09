Hacienda avisa a los propietarios: los que tendrán que pagar IRPF por su casa en 2025

Hacienda siempre está atenta a las obligaciones fiscales de los ciudadanos, y no duda en avisar para que todos cumplan con sus responsabilidades tributarias. No cumplir con estos pagos puede acarrear serios problemas, y nadie quiere enfrentarse a las sanciones por no estar al día con sus impuestos.

Recientemente, Hacienda ha recordado a los propietarios de inmuebles un detalle que muchos ya conocen, pero que a otros podría pasarles inadvertido. Cuándo se debe pagar el IRPF por la vivienda que se tiene en propiedad. Aunque tener una casa no implica pagar este impuesto directamente, las cosas cambian cuando decides venderla.

Cuando vendes una vivienda y obtienes un beneficio con la transacción, Hacienda exigirá que pagues una parte de ese dinero en concepto de IRPF. Esto se debe a que la ganancia obtenida se considera un incremento patrimonial. Como tal, debe reflejarse en tu próxima declaración de la renta.

Es importante recordar que este impuesto no se aplica sobre el total del valor de la venta, sino sobre la ganancia obtenida. Es decir, que se aplica sobre la diferencia entre el precio al que compraste la vivienda y el que obtienes al venderla.

Hacienda se encargará de gravar este beneficio. Es fundamental que lo declares correctamente para evitar problemas futuros. Por lo tanto, si estás pensando en vender tu casa, asegúrate de tener presente este aviso de Hacienda y de reflejar la venta en tu declaración de la Renta.

Hay casos en los que te puedes librar del IRPF

No obstante, existen excepciones en las que no es necesario tributar este importe, y es importante conocerlas para evitar pagos innecesarios.

Uno de los casos más comunes en los que los propietarios se libran de pagar IRPF es cuando reinvierten el dinero obtenido en la compra de una nueva vivienda habitual. Se puede aplicar siempre que el total de la ganancia se destine a la adquisición de otra residencia habitual en un plazo de dos años. En ese caso estarás exento de pagar el impuesto sobre las ganancias patrimoniales.

Otra exención relevante es para las personas mayores de 65 años. Si el propietario de la vivienda tiene esta edad o más y vende su residencia habitual, no tendrá que tributar por la ganancia obtenida. Este beneficio se aplica exclusivamente a la vivienda habitual, y no a segundas residencias o inmuebles de alquiler.

Además, hay casos en los que la exención puede aplicarse cuando se vende una propiedad para constituir una renta vitalicia. Si el vendedor mayor de 65 años reinvierte el dinero en una renta vitalicia con un límite de 240.000 euros, también estará exento de pagar IRPF.