Estos jubilados recibirán 186 euros en 2025 con el aumento de las pensiones

A partir del 1 de enero de 2025, se espera una revalorización significativa de las pensiones en España. Este ajuste afectará a todas las pensiones contributivas, incluidas las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad.

El aumento depende del IPC medio interanual entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Las pensiones mínimas, no contributivas y el IMV subirán más que las contributivas, según la reforma vigente.

Complemento por brecha de género: un aumento del 10%

Una de las novedades importantes es la subida del complemento por brecha de género, conocido también como complemento por hijo. Este beneficio busca compensar a padres, principalmente mujeres, cuyas carreras fueron afectadas por cuidar a sus hijos.

El complemento se concede según el número de hijos, con 33,20 euros mensuales por hijo, hasta un máximo de cuatro.

Para 2025, se estima que este complemento se incremente en un 10%. Si se aprueba este ajuste, las nuevas cuantías serían las siguientes:

Para un hijo, el importe mensual subiría a 36,52 euros, lo que supone un total de 511,28 euros anuales.

Para dos hijos, el complemento ascendería a 73,04 euros mensuales, equivalentes a 1.022,56 euros al año.

Para tres hijos, el monto sería de 109,56 euros al mes, lo que implica 1.533,84 euros al año.

Finalmente, para cuatro o más hijos, la cuantía mensual sería de 146,08 euros, alcanzando 2.045,12 euros anuales.

De esta forma, quienes tengan cuatro o más hijos podrían llegar a recibir hasta 186 euros adicionales al año. Es importante resaltar que esta subida está regulada por la reforma de pensiones (Real Decreto-ley 2/2023) y se ajusta conforme a la normativa vigente.

¿Cuándo se sabrá el aumento de las pensiones para 2025?

El porcentaje exacto de la subida de las pensiones para 2025 dependerá del IPC medio interanual entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. El 28 de noviembre de 2024, el INE publicará un dato preliminar del IPC que permitirá estimar el aumento de las pensiones.

La cifra definitiva se conocerá el 13 de diciembre de 2024, cuando se publique el dato definitivo del IPC armonizado (IPCA). Aunque aún no hay certezas, las proyecciones actuales sugieren un incremento del 3,06% en las pensiones contributivas para 2025. No obstante, las pensiones mínimas, no contributivas y el IMV tendrán un aumento superior, buscando acercarlas al umbral de pobreza.

Subida de las pensiones mínimas y no contributivas

Las pensiones mínimas de jubilación, viudedad y no contributivas se ajustarán más que las contributivas para reducir la desigualdad y acercarse al umbral de pobreza. Para 2027, se busca que las pensiones mínimas se igualen al umbral de pobreza, con una reducción del 30% en la brecha en 2025.

Por su parte, las pensiones no contributivas y el IMV seguirán un camino similar, aumentando progresivamente hasta 2027. En ese año, se espera que estas prestaciones alcancen el 75% del umbral de pobreza para hogares unipersonales.

Estas medidas buscan mejorar el poder adquisitivo de los pensionistas más vulnerables, garantizando una mayor equidad en el sistema de pensiones.

Aumento de las pensiones máximas

La reforma de pensiones también prevé un incremento adicional para las pensiones máximas.

Según la legislación actual, estas pensiones no solo se ajustarán al IPC, sino que recibirán un aumento adicional del 0,115% cada año hasta 2050. En 2025, esto se traduciría en una subida estimada del 3,615%, si se confirma la previsión del IPC.

Este aumento busca compensar el incremento del coste de vida y garantizar que las pensiones altas mantengan su poder adquisitivo.