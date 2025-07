Confirmación oficial: CaixaBank recupera algo que pedían a gritos miles de españoles

Castellón está de enhorabuena. CaixaBank, en colaboración con la Fundació Caixa Castelló y el Ayuntamiento de la ciudad, ha decidido recuperar uno de los concursos más queridos por generaciones de escolares. Se trata del Premio CAPLA, un certamen de dibujo que vuelve tras años de ausencia.

Esta iniciativa no solo ha despertado la emoción de muchos castellonenses. También representa una oportunidad para que niños y niñas de la ciudad se expresen a través del arte y redescubran Castellón con nuevos ojos.

Este tradicional concurso vio la luz por primera vez en 1974 de la mano de la antigua Caja de Ahorros de Castellón. Ahora vuelve con una edición renovada, inclusiva y adaptada a los tiempos actuales. Durante décadas, el Premio CAPLA fue una cita anual que reunía a cientos de niños y niñas dispuestos a plasmar con lápices de colores su rincón favorito de la ciudad.

La edición de 2025 marcará el regreso definitivo del certamen, que se celebrará el próximo 17 de octubre en la Plaza Mayor de Castellón. Ese día, más de 500 estudiantes de Educación Primaria, de entre 7 y 12 años, se darán cita para participar en este concurso tan esperado. El tema elegido es 'Mi ciudad' y los dibujos deberán representar un lugar especial de Castellón.

CaixaBank participa de manera activa

CaixaBank se ha implicado activamente en esta iniciativa, facilitando materiales para todos los participantes. Cada niño y niña recibirá un kit con mochila, lápices de colores y una lámina DIN A4 para realizar su obra.

La jornada comenzará a las 9:30 de la mañana con la acreditación, seguida del tiempo de dibujo de 10:00 a 11:30. A las 11:45 se recogerán las obras para su evaluación.

Además, se han previsto premios tanto individuales como colectivos. Habrá un galardón por cada curso de Primaria. Así como premios especiales para participantes con discapacidad, y un premio conjunto para la clase del dibujo ganador.

Las mejores obras se expondrán en la oficina All In One Castelló de CaixaBank, dando visibilidad al talento infantil. Una de las grandes novedades de esta edición es que el cartel oficial del concurso será diseñado por una entidad social. Algo que refuerza el espíritu inclusivo del evento.

Las inscripciones estarán abiertas en la segunda quincena de septiembre a través de la web de la Fundació Caixa Castelló. Cada colegio podrá presentar hasta diez alumnos, y también podrán participar entidades sociales con niños y niñas con discapacidad.

El papel importante del banco

Según ha destacado Leopoldo Monfort, gerente de la Fundació Caixa Castelló, esta recuperación representa algo más que un simple concurso. Es una manera de volver a conectar a la infancia con su ciudad a través del arte. La alcaldesa Begoña Carrasco también ha celebrado la vuelta del certamen, señalando que fomenta valores como la creatividad y el orgullo local.

Por su parte, Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, también se pronunció en la misma línea. Destacó que el regreso del Premio CAPLA es una muestra del compromiso de la entidad con la educación, la cultura y la inclusión. La entidad no solo apoya económicamente esta actividad, sino que también colabora en la organización y en la provisión de recursos.