Comunicado urgente de Banco Santander a los que usan tarjeta: no te líes, está tirado

Banco Santander ha lanzado un guiño de ayuda muy útil para sus clientes que utilizan tarjeta. Si olvidas tu PIN o el CVV, no te preocupes. Consultarlos es más fácil que nunca y está al alcance de tu mano con la App Santander.

Desde la aplicación móvil, puedes acceder al apartado «Tarjetas» para recuperar tu PIN o consultar tu CVV de forma instantánea. Solo necesitas abrir la app, entrar en la sección “Tarjetas”, elegir la tarjeta que uses y pulsar la opción “Consultar PIN” o “Consultar CVV”. Luego, el banco te pedirá tu clave de firma, te enviará un código al móvil y, al introducirlo, te mostrará el PIN o el CVV en pantalla.

Banco Santander te lo pone en bandeja si te olvidas: así podrás usar tu tarjeta

Si te despistas y no recuerdas el PIN de cuatro dígitos, o el código de tres cifras que aparece en la parte de atrás de tu tarjeta, esta opción es perfecta. Y si prefieres usar la banca online desde el navegador, también puedes acceder al apartado de Cuentas y Tarjetas, seleccionar tu tarjeta y usar “Consulta online de PIN”, siempre que tengas firma electrónica activa.

Pero no solo eso, el banco ofrece otros guiños para clientes algo olvidadizos. Por ejemplo, puedes encender o apagar tu tarjeta desde la app si la pierdes momentáneamente, así nadie podrá usarla. También puedes fraccionar pagos, aplazar compras o aumentar y reducir los límites de gasto.

Todo son ventajas con Banco Santander: definitivo

Utilizar este servicio en la App Santander tiene ventajas claras. Es rápido, seguro y no tienes que acercarte a una sucursal. Además, tanto el PIN como el CVV solo aparecen unos segundos en pantalla, para que tomes nota y nadie más pueda verlos.

¿Y qué necesitas para que funcione sin complicaciones?. Primero, tener instalada y actualizada la App Santander y luego, tu clave de acceso y la firma electrónica configurada. En el momento en que pidas consultar el PIN o CVV, recibirás un código en tu móvil para confirmar que eres tú.

Santander recomienda cambiar contraseñas con frecuencia

Un detalle más: si pierdes totalmente la tarjeta o detectas cargos extraños, puedes bloquearla al instante. La app permite bloquearla temporalmente o definitivamente, y también solicitar reposición desde tu móvil. Todo sin moverte de casa.

Para terminar, no olvides nunca guardar tus códigos en lugares seguros. No compartas tu PIN ni CVV y no los escribas en notas sin protección. Santander recomienda cambiar contraseñas con frecuencia y revisar tus movimientos con periodicidad.