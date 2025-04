Comunicado urgente de Banco Santander a sus clientes: no hagas esto jamás, cuidado

Banco Santander ha emitido un aviso urgente a todos sus clientes sobre una estafa muy peligrosa que está en auge: el SIM swapping. Este fraude puede vaciar tus cuentas bancarias en cuestión de minutos y dejarte sin acceso a tus datos personales. Es vital conocer su modus operandi y cómo actuar para protegerse.​

El SIM swapping es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para duplicar tu tarjeta SIM sin tu consentimiento. De esta forma, reciben tus llamadas y mensajes, incluyendo los códigos de verificación que los bancos envían por SMS y pueden acceder a tu banca online y realizar transferencias fraudulentas. ​

Banco Santander alerta a todos sus clientes: SIM swapping, así operan los estafadores

El modus operandi suele comenzar con técnicas de smishing o phishing, donde los delincuentes se hacen pasar por el banco para obtener tus datos personales. Una vez que tienen esta información, contactan a tu operador móvil y, haciéndose pasar por ti, solicitan un duplicado de tu SIM.

Al activarla, tú pierdes la señal en tu móvil, y ellos comienzan a recibir tus comunicaciones. Una vez que los estafadores tienen acceso a tu línea telefónica, pueden:

Recibir códigos de verificación para acceder a tus cuentas bancarias.

Realizar transferencias y compras no autorizadas.

Cambiar contraseñas y bloquearte el acceso a tus propias cuentas.​

Todo esto puede suceder en cuestión de minutos, y muchas veces la víctima no se da cuenta hasta que es demasiado tarde.

¿Cómo sospechar del fraude? Así de rápido, según Banco Santander

Debes estar alerta si pierdes la señal en tu móvil sin razón aparente o recibes mensajes o llamadas sospechosas solicitando información personal. También, sospecha si te llegan notificaciones de operaciones bancarias que no reconoces.​ Ante cualquier sospecha, es crucial actuar con precaución y no proporcionar información personal ni seguir instrucciones de fuentes no verificadas.​

Si crees que puedes estar siendo víctima de SIM swapping o cualquier otra estafa, contacta de inmediato con Banco Santander a través de sus canales oficiales. Puedes llamar al número de atención al cliente que aparece en su sitio web oficial o acudir a una sucursal cercana. Es importante no utilizar enlaces o números proporcionados en mensajes sospechosos.​

Banco Santander no avisa más: haz esto o te meterás en problemas

Banco Santander lo tiene claro si quieres evitar caer en este tipo de fraudes. No compartas información personal por teléfono, SMS o correo electrónico. Activa la verificación en dos pasos en tus cuentas, utilizando aplicaciones de autenticación en lugar de SMS.

Revisa regularmente tus movimientos bancarios y reporta cualquier actividad sospechosa y actualiza tu software de seguridad en todos tus dispositivos. Además, desconfía de mensajes urgentes que soliciten acciones inmediatas o proporcionen enlaces desconocidos.​

Recuerda, la prevención y la atención son tus mejores aliados para evitar ser víctima de estafas como el SIM swapping. Mantente informado y actúa con precaución.