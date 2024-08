La clave para conseguir la plaza en tu viaje del Imserso antes que nadie

Los viajes del Imserso son una de las iniciativas más esperadas por los pensionistas y jubilados en España. Este programa, diseñado para ofrecer vacaciones a precios reducidos, se ha convertido en una opción ideal para disfrutar de su jubilación recorriendo las costas, islas y destinos culturales del país.

Sin embargo, no todos los interesados tienen las mismas oportunidades de escoger su destino deseado. ¿Cómo se puede conseguir una plaza preferente? La respuesta está en el sistema de puntuación del Imserso, que determina la prioridad de acceso a los viajes.

¿Qué son los viajes del Imserso y a quién van destinados?

El Imserso, o Instituto de Mayores y Servicios Sociales, gestiona desde hace décadas un programa de turismo social dirigido a pensionistas.

Está destinado principalmente a aquellos que reciben una pensión de jubilación o invalidez, y ofrece paquetes vacacionales a precios subvencionados que incluyen destinos en la península, las islas y circuitos culturales.

Para acceder a estos viajes, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos. Deben pasar por un proceso de acreditación que determina su nivel de prioridad para la asignación de plazas.

El sistema de puntuación: la clave para la prioridad

El sistema de puntuación del Imserso es el mecanismo mediante el cual se decide qué pensionistas tienen prioridad a la hora de elegir su destino.

Este sistema tiene en cuenta varios factores. Y a mayor puntuación, mayor es la posibilidad de acceder a las plazas más codiciadas antes que el resto de los jubilados.

1. Edad

La edad es uno de los factores más relevantes. A los menores de 60 años se les otorga 1 punto, y a partir de los 60, se suman puntos adicionales por cada año cumplido, alcanzando un máximo de 20 puntos para quienes tienen 78 años o más​. Si dos personas solicitan viajar juntas, se calcula la media de sus edades para asignar la puntuación.

2. Discapacidad

Si el solicitante tiene una discapacidad igual o superior al 33%, se le otorgan 10 puntos adicionales. Esto refleja el compromiso del programa con la inclusión de personas con mayores necesidades​.

3. Ingresos

Los ingresos también juegan un papel clave. Los pensionistas con ingresos más bajos reciben más puntos, lo que favorece a aquellos que reciben pensiones no contributivas o mínimas. En el caso de solicitudes conjuntas, se hace un promedio ajustado de los ingresos de ambas personas​.

4. Participación en años anteriores

Aquellos que no hayan participado en los viajes del Imserso en temporadas anteriores tienen una ligera ventaja, ya que se busca favorecer la rotación y dar oportunidad a nuevos usuarios​.

5. Familia numerosa

Los pensionistas que forman parte de una familia numerosa también reciben puntos adicionales. Este criterio busca apoyar a aquellos que han tenido una mayor carga familiar a lo largo de su vida​.

¿Cómo se asignan las plazas?

El proceso de asignación de plazas se lleva a cabo en función de la puntuación acumulada por cada solicitante. Aquellos que obtienen más puntos reciben la acreditación como preferentes, lo que significa que pueden elegir sus destinos antes que los demás.

De hecho, la venta de los viajes del Imserso se realiza en dos fases. Primero, los preferentes pueden reservar sus plazas, y después, los pensionistas no preferentes pueden acceder a las plazas restantes​.

Es importante señalar que, aunque se reciban las cartas de acreditación, esto no garantiza una plaza en el destino deseado. Las plazas son limitadas y se asignan por orden de solicitud dentro de cada grupo. Así que, si eres preferente, asegúrate de estar preparado para realizar tu reserva en cuanto se abran las ventas.

Consejos para asegurar tu plaza

Mantén tus datos actualizados. Es fundamental que los datos personales y de contacto estén correctos en el sistema del Imserso. De lo contrario, podrías no recibir tu carta de acreditación a tiempo, lo que retrasaría tu posibilidad de hacer la reserva​.

Solicita con antelación. Si todavía no has participado en el programa, no te preocupes. Puedes presentar tu solicitud en las fechas señaladas por el Imserso, que suelen abrirse en julio​.

Utiliza el sistema online. Aunque muchos pensionistas prefieren acudir a una agencia de viajes, el Imserso ha implementado un sistema de registro electrónico que permite agilizar las gestiones.

Este sistema te permite realizar cambios en tu solicitud y asegurarte de que todo está en orden antes de que comiencen las ventas​.