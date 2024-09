Aviso a los ciudadanos que no trabajaron nunca: también pueden cobrar esta pensión

En España, las personas que nunca han trabajado o no han cotizado lo suficiente a lo largo de su vida laboral tienen derecho a una pensión. Una vez que llega la edad de jubilación tienen la posibilidad de percibir una paga.

Para estos casos existe la pensión no contributiva, diseñada para quienes no pudieron generar los suficientes años de cotización en la Seguridad Social. Esta prestación es vital para personas como amas de casa o aquellas que, por diversas circunstancias, no tuvieron un empleo formal​.

En 2024, la pensión no contributiva ha aumentado un 6,9%, alcanzando los 7.250,60 euros al año. Esta subida responde al ajuste de las prestaciones que realiza el Gobierno para garantizar un ingreso básico a quienes más lo necesitan​. Sin lugar a dudas, supone un gran alivio para muchos hogares.

Requisitos para acceder a la pensión no contributiva

Para recibir esta pensión, es necesario cumplir algunos criterios. Primero, la persona debe haber alcanzado los 65 años de edad.

Además, debe residir en España de manera legal durante al menos 10 años. Dos de los cuales deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Por último, es fundamental que no disponga de ingresos superiores a los 7.250,60 euros anuales. Esta cantidad puede variar si convive con familiares o tiene otras fuentes de ingreso​.

Para entender mejor en qué consiste esta pensión hay que diferenciar entre contributiva y no contributiva. La primera depende de los años que se ha cotizado a la Seguridad Social y del salario percibido.

En cambio, la pensión no contributiva es de carácter asistencial. Está destinada a personas que carecen de recursos para subsistir al llegar a la jubilación​.

Se garantiza una pensión mínima

Las personas que han cotizado al menos 15 años tienen derecho a una pensión contributiva, aunque recibirán solo el 50% de la base reguladora. Para cobrar el 100% de la pensión, se requieren 35 años cotizados. Sin embargo, aquellos que no alcancen estos años mínimos deberán recurrir a la pensión no contributiva​.

Este sistema garantiza que ningún ciudadano quede sin ingresos en su vejez. Asegura una ayuda básica para quienes no pudieron cotizar a lo largo de su vida laboral. Es el caso, sobre todo de amas de casa o personas que tuvieron que abandonar su carrera laboral para cuidar de hijos o mayores.