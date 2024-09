La carta de Hacienda que te puede llegar este mes si en agosto saliste de vacaciones

A nadie le gusta recibir una carta de Hacienda, ya sea en el buzón o en mano. Estas notificaciones suelen estar relacionadas con el pago de algún impuesto, la necesidad de realizar trámites adicionales o, en algunos casos, una multa.

Es importante entender que, aunque no recibas la carta, Hacienda considera la notificación como enviada. Si la carta contenía una multa y decides no recogerla, esto no significa que te libres de pagarla.

Simplemente no estarás al tanto de la sanción, y si no la abonas dentro del plazo establecido, podrías enfrentar recargos o sanciones adicionales. Lo mismo aplica para cualquier otro tipo de notificación fiscal.

Para evitar estas complicaciones, Hacienda envía las cartas con suficiente antelación, permitiendo al contribuyente tiempo para recurrir o tomar las acciones que considere oportunas. En caso de que una comunicación no sea recogida en primera ni en segunda instancia, la notificación se publicará por edictos, otorgando plena validez al acto de comunicación.

Vacaciones y notificaciones de Hacienda: ¿Qué pasa en agosto?

En España, es común que tanto particulares como empresas estén de vacaciones durante el mes de agosto, lo que complica la recogida de estas notificaciones. Esto puede llevar a que muchos contribuyentes ni siquiera se enteren de la existencia de una carta de Hacienda durante este período.

Para abordar esta situación y proteger al contribuyente, el Tribunal Supremo estableció en una sentencia del 13 de mayo de 2015. Esta deja claro que, si se entiende que razonablemente el contribuyente está de vacaciones, la comunicación de Hacienda no se considerará válida.

En tales casos, Hacienda debe intentar una nueva notificación en un momento posterior, antes de recurrir a la notificación por edictos. Este momento puede ser en septiembre, tras el período vacacional.

Eso si, la sentencia no significa que Hacienda no pueda enviar notificaciones en agosto. Simplemente establece que si se determina que la notificación no llegó al conocimiento del contribuyente debido a sus vacaciones, esta no será considerada válida. Hacienda deberá intentar la notificación nuevamente en un momento más oportuno.

Recibir una carta de Hacienda puede ser estresante, pero es fundamental no ignorarla, ya que las consecuencias de no atender a tiempo una notificación pueden complicarse.