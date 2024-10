El cambio con la pensión que ha dejado sin palabras a muchos jubilados: ya mismo

Este 2024, se han implementado importantes cambios en el sistema de pensiones en España que han beneficiado a un gran número de jubilados.

Se estima que muchos pensionistas experimentaron un incremento de hasta 300 euros en sus pensiones. Lo que ha representado un alivio significativo para quienes dependieron de estas prestaciones para su sustento diario.

Aumento generalizado de las pensiones

Para acabar este año, el Gobierno ha decidido aplicar incrementos en las pensiones, tanto contributivas como no contributivas. En particular, las pensiones no contributivas han aumentado un 6,9%, mientras que las pensiones contributivas han subido un 3,8%.

En el caso de las pensiones de viudedad con cargas familiares, el incremento es aún mayor, alcanzando un 14%. Estas medidas buscan garantizar un mínimo de ingresos para los jubilados y evitar situaciones de pobreza.

Beneficiarios del aumento de 300 euros

Se espera que cerca de 500.000 jubilados sean beneficiados por este aumento de 300 euros. Este incremento forma parte de una reforma que busca mejorar las condiciones de vida de aquellos pensionistas que dependen de pensiones mínimas.

Específicamente, este aumento está dirigido a aquellos jubilados que actualmente reciben pensiones por debajo del umbral mínimo establecido.

Tipos de pensiones afectadas

Las pensiones que experimentarán este aumento son principalmente las no contributivas, que están diseñadas para aquellos que no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva.

Estas pensiones son esenciales para las personas mayores y aquellas con discapacidades, proporcionando un sustento básico y acceso a servicios médicos.

Condiciones para el aumento

Para poder beneficiarse de este aumento de 300 euros, los pensionistas deben cumplir con ciertos requisitos. Estos incluyen:

Tener al menos 65 años: Es el requisito mínimo de edad para acceder a las pensiones no contributivas.

Residencia en España: Se debe haber vivido en el país al menos 10 años, con dos años consecutivos inmediatamente antes de la solicitud.

Límites de ingresos: Los ingresos anuales no deben superar los 7.250,60 euros para acceder a la pensión no contributiva. Si el solicitante vive con familiares, el umbral de ingresos se ajusta según el número de convivientes.

Umbrales de ingresos para convivientes

Si el pensionista vive con un cónyuge o familiares de segundo grado, los límites de ingresos son los siguientes:

Para dos convivientes, el umbral es de 12.326,02 euros.

Para tres convivientes, sube a 17.401,44 euros.

Si hay cuatro o más, el límite se establece en 22.476,86 euros.

Si conviven con familiares de primer grado, los límites son más altos: hasta 30.815,05 euros para dos personas y 43.503,60 euros para tres.

Cómo solicitar el aumento

Los pensionistas que cumplan los requisitos pueden solicitar el aumento en las oficinas de Servicios Sociales, del Imserso o de la Seguridad Social.

La tramitación es relativamente sencilla y se recomienda que los interesados se informen sobre la documentación necesaria para no perderse esta oportunidad.