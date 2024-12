Confirmado por Hacienda: aviso a todos los que han cobrado más de 22.000 € en 2024

Con el cierre del año, llega el momento de hacer balance económico. Aunque la mayoría de las personas sabe cuánto dinero recibe cada mes en su cuenta bancaria, no todos se detienen a calcular cuánto suman sus ingresos anuales. Tampoco cuánto representan en términos brutos.

Este detalle, aparentemente técnico, es fundamental para determinar si se está obligado a presentar la declaración de la Renta en 2025.

El umbral que marca Hacienda para la declaración

En 2024, el límite general de ingresos anuales para estar obligado a declarar es de 22.000 euros. Este umbral que establece Hacienda aplica a trabajadores que perciben sus ingresos exclusivamente a través de rendimientos del trabajo, es decir, de sus empleos.

Si durante el 2024 has cobrado 22.000 euros anuales o más, no te vas a poder librar de hacer la declaración de la Renta. Ya sea un dinero recibido de un solo pagador o de varios, Hacienda no hace excepciones con estas cantidades.

Para entenderlo de forma práctica, un trabajador con 12 pagas al año estará obligado a declarar si sus ingresos brutos alcanzan los 1.833 euros mensuales. En el caso de quienes reciben 14 pagas, la cifra mensual desciende a 1.571 euros brutos. Es crucial tener en cuenta estos cálculos, ya que no considerar los ingresos brutos puede llevar a confusiones y, eventualmente, a problemas con la Agencia Tributaria.

Consecuencias de no cumplir con Hacienda

No presentar la declaración de la Renta cuando se está obligado puede acarrear serias repercusiones legales y económicas. En primer lugar, Hacienda puede imponer recargos por la presentación fuera de plazo, además de intereses de demora sobre el importe pendiente.

Las multas específicas por omitir la declaración varían según la gravedad de la infracción. Estas pueden oscilar entre los 100 euros y hasta el 150% del importe adeudado, dependiendo de factores como el tiempo de retraso y si se considera que hubo intención de defraudar.

Hacer un balance al final del año no solo permite tener un control más claro de las finanzas personales, sino que también ayuda a evitar sorpresas desagradables al momento de declarar. Conocer los ingresos anuales brutos es el primer paso para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar sanciones.

Además, este ejercicio puede ser útil para planificar mejor los gastos y ahorros, ya que permite identificar posibles deducciones o beneficios fiscales que puedan aplicarse en la declaración de la Renta. El fin de año es una oportunidad ideal para poner en orden las cuentas y prepararse para las responsabilidades fiscales de 2025.