Aviso importante de Banco Santander: tenlo en cuenta para no arruinarte la Navidad

Con la llegada de la Navidad, una época de celebraciones y compras, Banco Santander ha emitido un aviso importante para todos sus clientes. Uno para alertar sobre los peligros de la ciberseguridad durante estas fechas.

Es esencial mejorar nuestros conocimientos en ciberseguridad para disfrutar de unas fiestas tranquilas y seguras. Durante la Navidad, las compras en línea aumentan considerablemente, lo que atrae a ciberdelincuentes que buscan aprovecharse de los usuarios desprevenidos.

Estafas como la suplantación de identidad, fraudes en comercios electrónicos y ataques de phishing son más comunes en esta temporada. Por ello, es fundamental aprender sobre ciberseguridad y estar alerta ante posibles amenazas.

Esto debes hacer para pasar una Navidad tranquila según el Santander

Para disfrutar de unas fiestas seguras, sigue estos consejos prácticos del Santander. Antes de realizar compras en línea, asegúrate de que la tienda es confiable. Revisa la reputación del sitio y confirma que la dirección web comienza correctamente, indicando una conexión segura.

Opta por pagar con tarjetas de débito o crédito, o plataformas de pago reconocidas como PayPal. Evita compartir información sensible en sitios no verificados. Activa la autenticación en dos pasos: Esta medida añade una capa extra de seguridad a tus cuentas en línea, dificultando el acceso no autorizado.

No reutilices contraseñas y utiliza combinaciones fuertes y únicas para cada cuenta. No hagas clic en enlaces de mensajes o correos que no esperabas, especialmente si contienen ofertas demasiado buenas para ser ciertas.

Evita compartir datos sensibles en redes sociales y ajusta la privacidad de tus perfiles para controlar quién puede ver tu información. Si es posible, utiliza una red segura o tu conexión de datos móviles al realizar compras en línea.

El podcast 'Titania' ofrece consejos prácticos para protegerse de las estafas

Banco Santander, consciente de los riesgos asociados con la ciberseguridad, ha lanzado la segunda temporada de su podcast 'Titania'. Este thriller sonoro aborda temas como la suplantación de identidad y el fraude digital, ofreciendo consejos prácticos para protegerse en el mundo digital.

Además, el banco ha destacado la importancia de verificar la autenticidad de las comunicaciones digitales y de utilizar frases de seguridad entre personas de confianza para prevenir engaños.

Con todo, para disfrutar de unas Navidades seguras, es esencial estar informado sobre los peligros cibernéticos. Y también adoptar prácticas de prudencia en nuestras actividades en línea. La educación en ciberseguridad es clave para protegernos y garantizar unas fiestas sin contratiempos.