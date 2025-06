Aplauso unánime a CaixaBank tras su última decisión: estos españoles lo agradecen

La jubilación ya no significa parar. Vivir hasta los 90 años o más es cada vez más común en España, y eso plantea nuevas preguntas. ¿Qué hacer con tantos años por delante?

Más que un retiro, la jubilación se ha transformado en una etapa activa, llena de proyectos, viajes, formación y tiempo para la familia. En este contexto, CaixaBank reunió a expertos y clientes en Madrid para debatir los retos y oportunidades que trae esta nueva realidad.

Un cambio de paradigma para la jubilación en España

Durante décadas, la jubilación se veía como el final de una etapa, el momento de descansar y dejar atrás la vida laboral. Hoy, esa visión está superada. La longevidad ha cambiado las reglas y, con ella, las expectativas de millones de españoles.

Ahora, muchos jubilados buscan seguir activos, viajar, emprender o incluso volver a estudiar. Vivir más tiempo exige pensar en una planificación financiera que acompañe este estilo de vida.

CaixaBank, consciente de este fenómeno, organizó el VIII Encuentro de Economía Senior en su espacio All in One en Madrid. El evento reunió a clientes, expertos y autoridades para analizar cómo adaptar el sistema económico y social a esta realidad creciente. La entidad bancaria se posiciona así como un aliado clave para sus clientes senior, ofreciendo soluciones que acompañan esta nueva etapa vital.

El acto contó con la intervención de Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Saiz destacó que la planificación económica es urgente y afecta a todas las edades. No es solo una preocupación para quienes están cerca de jubilarse, también los jóvenes deben tener en cuenta el envejecimiento y el ahorro a largo plazo.

La ministra remarcó la importancia de construir un Estado del bienestar que proteja a la población más longeva y garantice una vida digna y activa. En un país donde la esperanza de vida crece, asegurar pensiones es solo una parte del desafío. El objetivo debe ser crear condiciones para que los mayores sigan participando plenamente en la sociedad.

El papel de CaixaBank en la nueva economía senior

En el encuentro, CaixaBank mostró su compromiso con sus clientes mayores. El banco entiende que sus necesidades van más allá de la jubilación tradicional. Por eso ofrece servicios y asesoramiento personalizados que ayudan a planificar un futuro activo y seguro.

El All in One de Madrid se convirtió en un espacio de diálogo, donde clientes y expertos compartieron experiencias y conocimientos. CaixaBank apuesta por acompañar a sus clientes en todas las fases de la vida, reforzando su papel como socio financiero en un mundo que cambia.