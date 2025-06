Aplauso rotundo a BBVA tras desvelar esto: miles de clientes sonríen como nunca

Desde hace tiempo, BBVA trabaja para dar más facilidades a sus clientes. Ahora ha subido el nivel con una herramienta sencilla, accesible y muy útil: la calculadora 50‑30‑20. Con ella, cualquier persona puede ahorrar mejor sin complicarse la vida.

La herramienta está integrada en la web y también en la app del banco. Solo hay que introducir los ingresos mensuales netos. A partir de ahí, la calculadora aplica la regla 50‑30‑20.

BBVA saca el as que guardaba bajo la manga: la calculadora 50-30-20

Esto significa que el 50 % va a los gastos necesarios como vivienda, luz o transporte; el 30 % se reserva para ocio o gastos personales; y el 20 % se destina al ahorro. Es una fórmula muy clara, fácil de entender y que permite revaluar las finanzas de forma efectiva.

Te permite poner en orden tu presupuesto de inmediato, la regla es una guía probada por expertos y organismos independientes como el Banco de España. Y porque en BBVA esa misma calculadora funciona en la app: tus datos reales aparecen ya distribuidos, sin tener que escribirlos manualmente. Y lo mejor: no guarda lo que escribas, así que tu privacidad está protegida.

Todo son ventajas: puedes comprobarlo tú mismo

Las ventajas que ofrece son numerosas, aplica una disciplina que ayuda a evitar el gasto descontrolado. Te obliga a revaluar tus finanzas, detectar gastos hormiga como cafés, suscripciones o compras pequeñas, y los minimiza. Al ahorrar el 20 % del ingreso, se crea un colchón financiero que te dará tranquilidad ante imprevistos como averías o pérdida de ingresos.

Además, usar la calculadora de colchón financiero, también disponible en BBVA, te ayuda a saber exactamente cuánto deberías tener reservado durante seis meses. El compromiso firme de BBVA con sus clientes se nota en esta apuesta por la salud financiera.

Quienes usan estas funcionalidades logran ahorrar más que el resto

No solo ha diseñado herramientas útiles, sino que las ha puesto al alcance incluso de personas que no son clientes. Con modelos de inteligencia artificial y machine learning, BBVA ha confirmado que quienes usan estas funcionalidades logran ahorrar más que los que no las usan. Esa ayuda importante, real y comprobada, hace que miles de clientes sonrían cada mes.

BBVA ofrece otros trucos para ahorrar mejor. En la app se pueden crear apartados de ahorro, se recibe feedback sobre patrones de gasto y se accede a consejos para reducir el consumo en calefacción o electricidad. También se publican guías para planificar el presupuesto, con pasos para calcular ingresos, clasificar gastos, ajustar límites, y revisar el plan regularmente.