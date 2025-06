Alerta tajante de BBVA para este verano: tómatelo en serio o lo pagarás caro

Este verano trae una alerta urgente de BBVA para todos sus clientes. El banco advierte de que los ciberdelincuentes están más activos en vacaciones y que un simple gesto puede convertirse en una estafa peligrosa.

BBVA ha usado sus canales oficiales, como su sitio web y sus redes, para avisar de que en época estival aumentan los fraudes. En sus publicaciones advierten: “cuando estás en la playa, no piensas en tu ciberseguridad, pero los ciberdelincuentes sí”. BBVA pide cuidado con dos tipos de errores comunes que tantos cometen por descuido.

BBVA avisa a navegantes: no te equivoques este verano o te arrepentirás

No compartas información sobre tus vacaciones en tiempo real. Publicar dónde estás, fotos junto a la maleta o con pulseras de hotel puede alertar a estafadores. Este tipo de post en redes sociales se ve como una señal de “débil protección”, y eso lo convierte en el objetivo ideal de los criminales digitales.

Evita conectarte a redes wifi públicas sin protección, como las de aeropuertos o cafeterías. Suelen ser fáciles de hackear y ahí los ladrones online pueden interceptar tus datos sin que te des cuenta. Además, BBVA advierte que nunca te pedirá datos personales por SMS o correo, y que los mensajes con enlaces están destinados a sacarte información o instalar malware.

¿Por qué pasa esto en verano?

Porque muchas personas están de relax, más confiadas o despistadas, desciende la guardia y suben los fraudes. Además, los malos saben que mucha gente hace compras online para vacaciones, hace reservas y realiza pagos impulsivos sin revisar bien los sitios.

Dicho de otro modo, los ciberdelincuentes aprovechan absolutamente cualquier oportunidad: desde pedir cambiar contraseñas vía SMS hasta suplantar la app del banco. Ponen trampas que parecen reales y, si caes, podrían vaciarte la cuenta en segundos. El banco insiste: nunca envía enlaces ni pide OTP, contraseñas o NIP por mensaje o email.

¿Cómo asegurarte unas vacaciones ciberseguras? BBVA recomienda esto

Antes de viajar, revisa todas tus contraseñas y actívalas con doble factor y mantén al día el sistema operativo o la app del banco. Durante el viaje, si necesitas wifi, mejor abre un plan de datos o usa una becas y si es pública, con VPN. No descargues apps desde enlaces sospechosos.

Además, si recibes un mensaje urgente que te avisa de un problema con tu cuenta, investiga por tu cuenta. Conecta con BBVA por la app o desde su web oficial, no desde el mensaje. No respondas, no proporciones tu CVV, NIP o contraseña, ni aunque aparezca en el hilo un remitente que parece el oficial.