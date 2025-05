Anuncio importante de CaixaBank a todos sus clientes: verificado, a partir de mayo

CaixaBank está llevando a cabo una campaña para concienciar a la sociedad sobre los riesgos del fraude cibernético. Y lo hace de una manera muy especial. En colaboración con el icónico trío de cómicos Tricicle, que regresa tras su despedida, ha lanzado la iniciativa “A todos nos puede pasar”.

Esta campaña tiene como objetivo sensibilizar a los ciudadanos sobre cómo detectar y prevenir fraudes cibernéticos. Por eso, se vale del humor y el estilo único de Tricicle para transmitir mensajes de seguridad digital de manera clara y accesible. La campaña comenzó a proyectarse el 10 y 11 de mayo en las pantallas exteriores de 667 oficinas Store y All In One de CaixaBank en toda España.

El regreso de Tricicle de la mano de CaixaBank

El regreso de Tricicle, un trío que hizo historia en el mundo del teatro y el humor en España, marca el inicio de la campaña. Aprovechando su habilidad para comunicar de forma efectiva y divertida, Tricicle se adentra en un terreno serio: la protección contra fraudes digitales.

“A todos nos puede pasar” no solo pretende dar a conocer los riesgos que existen en el entorno digital. Busca hacerlo de una manera accesible para todos los públicos, utilizando el humor como herramienta de concienciación.

8 consejos esenciales para protegerse del fraude cibernético

La campaña se centra en promover prácticas seguras entre los ciudadanos y fomentar una mayor educación digital. CaixaBank y Tricicle han preparado ocho consejos clave para evitar ser víctima de fraudes en línea, que se presentarán de manera cómica pero didáctica. Estos consejos buscan enseñar a los usuarios cómo identificar amenazas digitales y cómo reaccionar ante situaciones sospechosas.

Uno de los consejos más relevantes es el de mantenerse alerta ante tácticas engañosas utilizadas por ciberdelincuentes que se hacen pasar por gestores de entidades. Como recomienda CaixaBank, nunca se debe actuar apresuradamente ni seguir instrucciones no verificadas. En caso de duda, siempre se debe contactar con la entidad a través de canales oficiales para verificar la autenticidad de la comunicación.

Con el auge del comercio online, los fraudes digitales se han multiplicado, lo que requiere precaución adicional. CaixaBank y Tricicle hacen hincapié en la importancia de la verificación antes de realizar cualquier compra online.

Si algo resulta sospechoso durante el proceso de compra, la mejor opción es cancelar la transacción de inmediato. También alertan sobre las ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas, ya que pueden tratarse de fraudes disfrazados de oportunidades irresistibles.

Otro de los temas cruciales que abordan en la campaña es la protección de las contraseñas. CaixaBank y Tricicle recomiendan crear contraseñas fuertes y no compartirlas con nadie y almacenarlas en un gestor de contraseñas para proteger su integridad. Además, se ofrece un consejo práctico sobre el uso de redes wifi públicas.

Estas redes, que pueden estar comprometidas, deben evitarse al ingresar información personal o financiera. En su lugar, es mejor utilizar datos móviles cuando sea posible.

Qué hacer en caso de robo o pérdida del móvil

La campaña también aborda lo que hay que hacer en caso de robo o pérdida de un móvil, un dispositivo que contiene una gran cantidad de información personal. CaixaBank sugiere actuar rápidamente contactando con el servicio de atención al cliente y activando el bloqueo de pantalla y la autenticación para pagos móviles. Estos pasos ayudan a limitar el acceso a información sensible y protegen al usuario ante posibles fraudes.

Uno de los fraudes más comunes es la suplantación de identidad, donde los ciberdelincuentes se hacen pasar por familiares o amigos para solicitar dinero. Tricicle y CaixaBank subrayan que siempre se debe verificar la autenticidad de cualquier solicitud de dinero, incluso si proviene de una persona conocida.